Comment expliquer qu'assurer une Tesla coûte 430 € de plus qu’une Dacia ?

Depuis plusieurs années, le budget consacré à l’assurance ne cesse d’augmenter. À l’occasion de son dernier baromètre, le comparateur Lelynx.fr met en lumière un autre paramètre, les différences qu’il existe entre les marques, et notamment deux très convoitées en France.

La première n’est autre que Tesla, dont le Model Y a été la voiture la plus vendue au monde en 2023 et qui s’est classée en quinzième position l’année dernière en France. Son rapport prix/prestations en fait une auto très intéressante, mais la note grimpe fortement lorsqu’il faut l’assurer : 938 €/an en moyenne. La Model 3 fait pire encore : 1 009 €/an. Toujours selon Lelynx.fr, la marque américaine figure deux fois dans le Top 3 des modèles les onéreux.

Pourquoi ces primes sont-elles si élevées ? Il s’agit tout d’abord de modèles électriques, avec le coût de la batterie que cela comprend. Elles sont ensuite construites avec de nombreux éléments en aluminium, un matériau cher et compliqué à réparer. D’autant plus complexe que Tesla est précurseur en matière de « giga-casting », un terme qui désigne la fabrication de grandes pièces de structure. La partie arrière d’un Model Y, par exemple, regroupe 70 éléments sous un seul bloc en aluminium. Ce sont autant d’éléments qu’il est impossible de remplacer en cas de choc.

À noter que celle qui ferme la marche du podium n’est autre que la Renault Clio V (959 €/an). Les raisons sont tout autres ici, pas d’aluminium ou de pièces géantes, mais des vols plus fréquents, notamment des pièces détachées. Les propriétaires qui ont vu disparaître leur caméra de recul ne sont pas rares…

Dacia imbattable

À l’opposé de Tesla se situe Dacia, marque très populaire dans l’hexagone puisque la Sandero s’est placée en troisième position des ventes l’année dernière. Lorsqu’une Tesla (tous modèles confondus) nécessite en moyenne 974 €/an, choisir une Dacia permet d’économiser 44 % : 545 €/an, soit 429 € d'écart. La marque roumaine est de loin la mieux placée, sa prime annuelle est en moyenne 118 € moins chère que la moyenne 2026 toutes marques confondues.

Il faut dire que les prix de vente sont peu élevés, le contenu technologique est basique, les éléments utilisés sont en partie rentabilisés et les puissances raisonnables, tout l’inverse d’une Tesla.