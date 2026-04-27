La Tesla Cybercab sans volant démarre sa production à l'usine mais où aura-t-elle le droit de rouler ?

Une voiture sans volant, à conduite entièrement autonome, proposée à moins de 30 000 dollars et commercialisée d’ici la fin de l’année 2026. Voilà ce que promettait Elon Musk lors de la présentation officielle du Cybercab à la fin de l’année 2024, ce véhicule censé révolutionner les usages de l’automobile.

Alors que l’année 2026 est déjà bien entamée, Elon Musk vient de donner des nouvelles de ce projet : le Cybercab a « démarré sa production à l’usine de Tesla située au Texas », comme il l’a illustré lors d’une conférence en diffusant une vidéo montrant au moins un Cybercab sortir de façon autonome de la chaîne de production.

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Pour l’instant, toujours rien de concret

Mais justement, ce Tesla Cybercab est-il prêt à être livré aux clients américains et à rouler de façon entièrement autonome sans volant à bord ? Pour l’instant, on peut en douter : le constructeur américain a déployé depuis longtemps son système « Full Self Driving » aux Etats-Unis et parvient désormais à l’homologuer dans certains pays d’Europe. Caradisiac vient de le tester aux Pays-Bas (où il est autorisé) et ce système doit aussi arriver en France d’ici quelques mois.

Sauf qu’on parle d’un système de conduite autonome de niveau « 2++ », capable de gérer la quasi-totalité des opérations de circulation sur de longues distance tout seul, mais nécessitant toujours légalement la présence d’un conducteur derrière le volant qui garde en permanence le regard sur la route (sous peine de désactivation du dispositif).

Quand arrivera le Full Self Driving déchargeant la responsabilité du conducteur ?

Tesla a mis en place un service de « robotaxis » au Texas censé permettre aux clients d’effectuer des trajets dans des voitures à conduite autonome mais aux dernières nouvelles, ces véhicules possédaient toujours un opérateur humain à bord pour surveiller la conduite et rencontraient aussi quelques problèmes pendant leurs courses.

Elon Musk laisse entendre que le « Full Self Driving » sans supervision humaine (à conduite réellement autonome donc) sera « probablement prêt au quatrième trimestre 2026 ». Mais il n’y a rien de sûr et le patron de Tesla admet lui-même que la production du Cybercab pourrait « rester à des niveaux très bas avant d’augmenter de façon exponentielle d’ici la fin de l’année ». Pour l’instant, donc, il n’y a toujours rien de concret sur la commercialisation de Tesla à conduite autonome.