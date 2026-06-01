Nouveau record en France sur les ventes de voitures électriques neuves

Outre l’impact de l’augmentation des prix du carburant, difficile à quantifier pour le moment, celui des mesures d’incitation à l’achat des voitures électriques se voit clairement dans les chiffres de ventes des voitures neuves sur le marché français.

Sur les quatre premiers mois de l’année 2026, déjà, on notait une augmentation de 48 % des ventes de voitures électriques neuves par rapport à la même période de l’année dernière (où les incitations à l’achat de ces voitures étaient plus basses et qu’il n’y avait plus de livraisons de véhicules commandés dans le cadre du leasing social). Sur le mois de mai, elles ont carrément bondi de 81 % par rapport au même moi de l’année dernière. Sur les cinq premiers mois de l’année, la hausse au cumul des ventes de voitures électriques neuves est de 55 %. Et la relance du leasing social dès ce mois de juin devrait continuer de soutenir ces ventes de voitures électriques jusqu’à la fin de l’année.

29 % de parts de marché

En mai, les voitures électriques ont atteint un nouveau record de parts de marché sur le total des véhicules neufs, avec 29 % contre 26 % en avril. Elles portent le marché tout entier, avec une légère hausse de 3,7 % et une baisse sur les cinq premiers mois qui n’est plus que de 0,6 % au cumul.

Dans le détail, c’est le Tesla Model Y qui s’est le mieux vendu parmi ces voitures électriques neuves au mois de mai. Avec 3 874 exemplaires, il devance la Renault 5 et ses 2 947 unités (suivent le Renault Scénic, la Tesla Model 3, la Mégane, le Peugeot E-3008, la Citroën ë-C3, la Peugeot E-208 et la Volkswagen ID.4). Sur l’ensemble de l’année à date, la Renault 5 n’a plus que 449 exemplaires d’avance sur le SUV américain construit en Allemagne !

Renault et Stellantis chutent

Que ce soit chez Stellantis ou chez Renault, les voitures électriques ne les empêchent pas de voir leurs ventes chuter au mois de mai : Stellantis plonge de 7,7 % avec -14,7 % pour la marque Peugeot, -20,1 % pour DS ou -7,6 % pour Citroën (+ 71 % pour Fiat). Le groupe Renault perd 7,6 % avec -10,9 % pour la marque au losange et -2,9 % pour Dacia, avec tout de même + 47 % pour Alpine. Volkswagen progresse de 1,55 % et Toyota prend 4,24 %.

Côté motorisations, la tendance de fond ne change pas : l’essence sans hybridation (14,9 %), le diesel (2,9 %) et l’hybride rechargeable (5,3 %) continuent de perdre des parts de marché sur les cinq premiers mois de l’année 2026. Au contraire de l’hybride (50,9 % en comptant hybridation légère et full hybride) et du 100 % électrique, désormais à 27,8 % du marché cette année.

La nouvelle Renault Clio accélère

Au niveau du top 100 des meilleures ventes de voitures neuves toutes énergies confondues, la première électrique (la Renault 5) est désormais cinquième. La Peugeot 208 conserve la première place du marché devant la Dacia Sandero en combinant ses versions thermiques et électriques, mais la Renault Clio pousse très fort et domine largement en comptant les ventes de la cinquième et de la sixième génération. A ce rythme, cette dernière pourrait même terminer en tête sans le cumul avec sa précédente mouture. Notons que le Dacia Duster sort du top 10, certainement cannibalisé par son grand frère le Bigster figurant à la 24ème place.