Comparatif - Tesla Model Y VS Volvo C40 : confrontation sur prise

L’arrivée fracassante de la Tesla Model 3 – modèle électrique le plus vendu au monde, mais aussi en France – n’augure que du bon pour son frère le Model Y. Aux 75 % de composants que l’américain partage avec la berline, il y ajoute une carrosserie de SUV coupé nettement plus tendance et beaucoup d’espace. Pour le moment, le Model Y ne doit se contenter que d’une seule version Grande Autonomie. Sa gamme plus étroite sera bientôt complétée par une déclinaison Performance qui, si elle reprend les attributs de la Model 3 éponyme, s’annonce tout aussi bluffante. À l’inverse, le Model Y doit faire l’impasse sur l’entrée de gamme à un seul moteur et batterie plus modeste dont profite sa sœur. Un bon moyen de faire baisser le ticket d’entrée et ainsi prétendre au bonus de 6 000 € dont l’américain est privé.

Si la Model 3 est arrivée sur le segment moins dynamique de la berline (seul BMW lui répond frontalement avec son i4), le Model Y devra faire sa place dans une catégorie bien plus fournie. Mais rien qui ne l’effraie : sur les premiers mois de l’année, le Model Y est déjà entré dans le top 10 des véhicules électriques, devançant même le Peugeot e-2008 et le duo coréen Hyundai Kona Electric/Kia e-Niro. Une belle performance qui devrait bientôt être confortée par la mise en production imminente du Tesla dans la nouvelle Gigafactory allemande. Kia EV6, Ioniq 5, Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Audi Q4 Sportback mais aussi et surtout le plus discret Volvo C40 n’ont qu’à bien se tenir.

Tout premier modèle de la marque à n’exister qu’en version zéro émission, le Volvo C40 se présente comme la déclinaison plus sportive et racée du XC40 Recharge (comprenez tout électrique). Tout comme le Model Y, le suédois cultive une ligne de coupé, s’annonce particulièrement performant dans cette version Twin (deux moteurs, transmission intégrale) de plus de 400 ch et embarque un système multimédia développé par un autre géant de la Silicon Valley, Google. Lancé dans une riche finition First Edition suréquipée, le Volvo se décline depuis en traction pour faire baisser le ticket d’entrée (voir chapitre budget).

Aspects pratiques : habitacle et coffre géants pour le Model Y

Certes, l’américain, avec ses 32 cm de plus en longueur (4,75 m), semble boxer dans une catégorie supérieure. Mais il s’agit bien là de deux SUV compacts, à la conception très différente. Si Volvo a préféré conserver la compacité de son modèle, Tesla s’est plutôt échiné à pourvoir son dernier modèle de réelles aptitudes familiales. Et il y arrive plutôt très bien. Qu’il s’agisse des places avant, du second rang ou du coffre, le Model Y impressionne par la quantité d’espace qu’il offre à bord de son habitacle, qui plus est baigné de lumière par son énorme toit vitré. Deux adultes peuvent confortablement prendre place à l’arrière sans trop souffrir du toit en pente douce du Model Y. Tesla communique sur un invraisemblable volume de coffre atteignant plus de 850 litres ! Dans le détail, cela correspond au volume de coffre jusqu’au pavillon, intégrant l’espace disponible sous le plancher ainsi que la petite soute présente à l’avant. Toujours est-il que le volume de chargement reste impressionnant.

Dans son gabarit plus compact, le Volvo C40 ne peut pas faire de miracle. Mais même pour un modèle de 4,43 m, l’espace reste légèrement étriqué. Le suédois ne profite pas, comme son rival du jour, d’un agencement aussi bien pensé. La faute à une plateforme qu’il partage avec ses frères de gamme thermiques. Son coffre de 413 litres est juste dans la moyenne. Côté présentation, le C40 joue en revanche le quasi-sans-faute. L’ambiance bien connue des SUV compacts de la marque continue de faire son petit effet, avec une atmosphère zen et ergonomique. Le C40 ne change pas grand-chose à la présentation, si ce n’est une nouvelle moquette bleue du plus bel effet, un habillage spécifique et rétroéclairé de la planche de bord et des matériaux plus « écolo » pour l’habillage. Déjà bien pensée et intuitive par le passé dans le XC40, l’interface multimédia reçoit le système d’exploitation Google (applications, commande vocale etc…) très simple à utiliser. Une mise à jour dont profite désormais toute la gamme. Dommage que son écran, certes de bonne facture et réactif, fasse un peu daté (le XC40 a été commercialisé en 2018) par sa taille de 9 pouces et ses graphismes.

La comparaison est d’autant plus cruelle pour le suédois qu’il affronte ici le champion en la matière. Véritable signature de la marque californienne, l’intérieur du Model Y ne déroge pas à la règle : écran unique de 15 pouces et absence quasi-totale de commandes physiques. S’il paraît fastidieux de passer par cette dalle numérique pour régler le flux d’air, ouvrir la boîte à gant ou même régler la colonne de direction (des positions de conduite sont enregistrables selon les profils d’utilisateurs), force est de constater que le système est efficace, facile à appréhender et très lisible. Suffisamment pour ne pas regretter l’absence de compatibilité smartphone Android Auto et Apple CarPlay. Tesla a par ailleurs intégrer un contenu impressionnant à son système : Netflix, Youtube et Twitch, des jeux, Spotify, et un nombre de gadgets parfois inutiles diablement addictif (spectacle son et lumière, haut-parleur à l’extérieur de la voiture, klaxon modifiable…).

Pratique Volvo C40 Twin First Edition Tesla Model Y Long Range Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 12,8 /20 15,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : les tarifs Tesla s'envolent

La gamme du Volvo C40 se compose de trois niveaux de finition : Start (disponible uniquement avec la version monomoteur), Plus et Ultimate. Comparée à la version de lancement First Edition, l’Ultimate en reprend quasiment l’équipement très riche (caméra 360°, régulateur de vitesse adaptatif avec mode de conduite semi-autonome avec assistant changement de file, sièges avant électriques et chauffants…). Affichée à 59 300 €, elle ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre côté options pour rester sous la barre des 60 000 € et donc profiter du bonus de 2000 €. L’intérêt de la gamme du XC40 reste sa déclinaison d’entrée de gamme Recharge (traction, 231 ch) qui, liée à la finition Start reste sous la barre des 45 000 € et donc accès au fameux bonus des 6 000 €. Une finition déjà bien équipée avec régulateur de vitesse, caméra de recul, toit panoramique ouvrant, chargeur à induction…

De son côté, le Model Y Grande Autonomie ne laisse pas beaucoup de choix. Pour le moment disponible avec cette unique version, il ne construit pas de gamme de finitions et la liste d’options est réduite aux jantes de 20 pouces à 2 100 € et à l’Autopilot amélioré à 3 800 €). Déjà disponible à l’achat, un mode de conduite entièrement autonome, y compris en ville (reconnaissance des feux de signalisation, panneaux Stop, intersections…) attend patiemment d’être homologué pour pouvoir être utilisé. Une belle technologie à 7 800 € tout de même. Tesla impose depuis quelques semaines des hausses de tarif significatives à ses modèles, et l’Y n’y échappe pas. Le SUV compact voit son tarif bondir de 3 000 € pour s’établir à 62 990 €, de quoi lui sucrer le bonus de 2 000 € auquel il avait jusqu’alors droit. Notre Model Y s’affiche ainsi à près de 69 000 €. À équipement équivalent, le surcoût face au Volvo C40 est donc de presque 10 000 €.

À noter tout de même que Tesla et Volvo dotent leurs modèles de fonctionnalités avancées concernant les mises à jour de leur modèle. Une faculté liée à la conception du software du véhicule. Chez Tesla par exemple, des options peuvent être rajoutées après achat via un simple clic sur l’application connectée, permettant d’enrichir l’équipement (Autopilot amélioré). Une connectivité que Volvo met également en place sur son C40, dans une moindre mesure. On peut ainsi lire sur le site de la marque les dernières modifications du système : « Amélioration de la correction de trajectoire durant l'intervention, meilleure détection des objets en marche arrière, amélioration de la motricité sur chaussée glissante » etc.

Rapport prix/équipements Volvo C40 Twin First Edition Tesla Model Y Long Range Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 14,7 /20 14,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : les bons plans de Volvo, mais

Nettement moins cher pour un équipement équivalent, le Volvo C40 propose d’autres avantages à l’achat. La marque offre par exemple, et sur une durée de 3 ans, l’entretien et l’assurance. Un coût non négligeable même pour un véhicule électrique, d’autant plus que la garantie court sur la même période (4 ans ou 80 000 km pour le Model Y). Si Volvo ne profite pas des tarifs préférentiels sur le réseau Ionity, la marque propose tout de même un abonnement de recharge au tarif négocié de 35 centimes la minute. De son côté, Tesla profite toujours de son réseau de Supercharger, dont certaines stations ont été ouvertes à la concurrence. Le coût de la recharge est situé aux alentours des 40 centimes le kWh, le prix dépendant des lieux géographiques où sont implantées ces fameuses stations. Le constructeur américain a également pour lui une cote et une valeur de revente supérieure à celle de la Volvo, qui est déjà très bonne.