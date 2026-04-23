Tesla a décidé d’augmenter le prix du Model Y, son best-seller

Lorsqu’il est arrivé sur le marché en 2020, le Tesla Model Y présentait de très loin le meilleur rapport prix-prestations chez les SUV électriques. Il coûtait alors moins cher que les Volkswagen ID.4 et autres rares modèles européens à l’époque quand on les configurait avec des batteries similaires et un niveau d’équipement voisin. Voilà comment c’est devenu le véhicule le plus vendu dans le monde à partir de 2023, même s’il a été battu en 2024 et 2025 par le Toyota Rav4 et qu’il n’est plus aussi demandé qu’avant par la clientèle.

Depuis quelques mois, ce Model Y propose une version d’entrée de gamme moins équipée pour faire baisser son tarif. Tarif situé à 39 990€ avant déduction du bonus écologique français (prime CEE), qui vient malheureusement de grimper en France.

1 000€ de plus

Tesla France a en effet fait passer le prix de base du Model Y Propulsion à 40 990€ sans modification de son équipement et de sa motorisation. Une mauvaise nouvelle, donc, pour ceux qui envisagent toujours d’acheter un exemplaire du SUV américain désormais concurrencé par de nombreux modèles de plus en plus compétitifs.

Rappelons qu’à ce prix, il promet une autonomie maximale WLTP de 534 kilomètres et bénéficie toujours d’un équipement de série généreux même si sa présentation intérieure est « dégradée » par rapport aux autres versions (pas de toit vitré, pas d’écran aux places arrière, finition différente…).

Une hausse de prix osée

Souvenez-vous qu’en 2022, Tesla avait progressivement augmenté de près de 10 000€ le prix de sa Model 3. Mais le contexte était alors très différent : le constructeur américain croulait sous les commandes et en raison de délais de livraison très longs, avait pu se permettre une telle stratégie. Aujourd’hui alors que Tesla peine à revenir à ses meilleurs niveaux de vente, il ne peut plus agir de la sorte.