Tesla Model Y

Le Tesla Model Y Standard à 39 990 € est-il un Model Y au rabais ?

Manuel Cailliot

2. Le Tesla Model Y Standard fait l'impasse sur l'équipement superflu, pas sur l'essentiel

 

La gamme Tesla ne propose toujours aucun niveau de finition particulier. En fait l'équipement est surtout lié au choix de la batterie et de la transmission. Et ici vous l'aurez compris la petite batterie et la plus petite puissance en moteur arrière et propulsion, c'est la finition "Standard".

Et si elle perd des équipements, nous l'avons vu, par rapport à la finition précédente baptisée "Propulsion", et plus encore par rapport aux modèles "Premium" qui utilisent la grosse batterie, elle perd aussi au passage 5 000 €, ce qui la met hors options et hors aides de l'état à 39 990 €.

Cependant, malgré la disparition de la sellerie en similicuir, de la ventilation des sièges avant, de l'écran aux places arrière, des bandeaux lumineux avant et arrière, des jantes 19 pouces, plus de quelques menues fonctionnalités, comme le cache-bagages, le niveau d'équipement reste conséquent, vu le prix barré.

Ainsi, le Model Y Standard garde des jantes 18 pouces recouvertes d'enjoliveurs plastiques (qui a dit qu'ils étaient moche, dénoncez-vous !), les feux à LED, la carte-clé ou l'ouverture avec son téléphone juste en s'approchant de la portière, la clim' bi-zone, le volant, le pare-brise et les sièges avant chauffants, les sièges conducteur et passager à réglages électriques (mais en passant par l'écran, plus de commandes physiques de réglage), les deux chargeurs à induction, les 5 prises USB-C, la pompe à chaleur, le hayon électrique.

Et puis le Model Y standard garde tout son environnement logiciel et sa connectivité. L'application Tesla permet le préchauffage à distance, ou le refroidissement, la localisation de sa voiture. On trouve touojurs l'écran de 15,4 pouces avec Android Auto, ou le système de navigation propriétaire connecté (data gratuites un mois, puis 9,90 € par mois ou 99 € par an), avec son planificateur intégré. On trouve toujours la sono 7 haut-parleurs, le mode sentinelle avec sa dashcam, le mode chien, les jeux d'arcade, l'accès aux sites de streaming audio et vidéo, le hot-spot wifi, etc.

L'Autopilot de base est également toujours de la partie, avec ses 8 caméras qui analysent le trafic et la situation autour de la voiture. Et tout le hardware qui rendrait possible la conduite complètement autonome est déjà présent dans la voiture, attendant seulement l'homologation du système.

