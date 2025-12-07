4. Le Tesla Model Y est un ovni dans sa catégorie : 38 critères analysés et notés
Le Tesla Model Y Standard (environ 250 ch, 39 990 € hors bonus) avec sa petite batterie, est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques de puissance équivalente, qui comprend notamment :
Le Volkswagen ID.4 286 77 kWh : 286 ch, de 45 990 € à 48 990 €
Le Peugeot E-5008 210 : 210 ch, de 46 690 € à 54 290 €
Le Kia EV6 : 229 ch, de 47 450 € à 56 350 €
Le Toyota BZ4X : 224 ch, de 44 900 € à 51 900 €
Le Ford Capri 286 77 kWh : 286 ch, 49 400 €
Le Skoda Enyaq 85 : 286 ch, de 46 400 € à 50 950 €
Le X-Peng G6 standard range : 280 ch, 42 290 €
|Model Y Standard
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,5 /20
