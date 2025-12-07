Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Tesla Model Y

Le Tesla Model Y Standard à 39 990 € est-il un Model Y au rabais ?

Manuel Cailliot

Le Tesla Model Y est un ovni dans sa catégorie : 38 critères analysés et notés

 

Le Tesla Model Y Standard à 39 990 € est-il un Model Y au rabais ?

Le Tesla Model Y Standard (environ 250 ch, 39 990 € hors bonus) avec sa petite batterie, est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques de puissance équivalente, qui comprend notamment :

 

Le Volkswagen ID.4 286 77 kWh : 286 ch, de 45 990 € à 48 990 €

Le Peugeot E-5008 210 : 210 ch, de 46 690 € à 54 290 €

Le Kia EV6 : 229 ch, de 47 450 € à 56 350 €

Le Toyota BZ4X : 224 ch, de 44 900 € à 51 900 €

Le Ford Capri 286 77 kWh : 286 ch, 49 400 €

Le Skoda Enyaq 85 : 286 ch, de 46 400 € à 50 950 €

Le X-Peng G6 standard range : 280 ch, 42 290 €

Model Y Standard
Budget
  6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Pratique
  7.92
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
  • 7.92
 
Rapport prix/équipements
  7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sur la route
  7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
  • 7.29
 
Sécurité
  7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
 
Autonomie
  6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Note globale : 14,5 /20
Explication des critères de notation
