Le Tesla Model Y Standard (environ 250 ch, 39 990 € hors bonus) avec sa petite batterie, est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques de puissance équivalente, qui comprend notamment :

Le Volkswagen ID.4 286 77 kWh : 286 ch, de 45 990 € à 48 990 €

Le Peugeot E-5008 210 : 210 ch, de 46 690 € à 54 290 €

Le Kia EV6 : 229 ch, de 47 450 € à 56 350 €

Le Toyota BZ4X : 224 ch, de 44 900 € à 51 900 €

Le Ford Capri 286 77 kWh : 286 ch, 49 400 €

Le Skoda Enyaq 85 : 286 ch, de 46 400 € à 50 950 €

Le X-Peng G6 standard range : 280 ch, 42 290 €