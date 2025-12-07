Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Tesla Model Y

Le Tesla Model Y Standard à 39 990 € est-il un Model Y au rabais ?

Manuel Cailliot

5. La fiche technique du Tesla Model Y Standard n'est pas si ridicule

 

Le Tesla Model Y Standard à 39 990 € est-il un Model Y au rabais ?

 

Les chiffres clés

Tesla Model Y (2) 280 AUTONOMIE STANDARD RWD 62.8 KWH
Généralités  
Date de commercialisation 10/01/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 80 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 48 mois
Dimensions  
Longueur 4,80 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,62 m
Empattement 2,89 m
Volume de coffre mini 835 L
Volume de coffre maxi 2 118 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 906 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Autonomie en électrique combinée 534 km
Type batterie Lithium-ion Li
Recharge  
Puissance du chargeur intégré 11 kW
Type de prise de charge Combo CCS
Performances / consommation  
Vitesse maximum 201 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7,2 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
