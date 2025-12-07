Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Tesla Model Y

Essai

Le Tesla Model Y Standard à 39 990 € est-il un Model Y au rabais ?

Manuel Cailliot

3. La concurrence, notre avis sur le Tesla Model Y Standard, et son prix

 

Le Model Y évolue au sein d’une concurrence fournie. Peugeot E-3008/E-5008, Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Toyota BZ4X, Subaru Solterra, Ford Capri ou Mustang Mach-e sont sur la liste. Mais si l’on se penche sur cette version en particulier, la concurrence disparaît. Qui effectivement est capable de proposer autant de puissance (environ 250 ch selon nos estimations), autant d’autonomie (534 km) et autant d’équipement pour moins de 40 000 € ? Personne.

Tous les autres sont soit moins puissants et moins autonomes pour le même prix (et encore, parfois ça reste plus cher), soit au moins 6 000 € plus chers pour des prestations équivalentes, ou encore inférieures. Le surcoût peut même atteindre 10 000 €.

 

À retenir : incroyable rapport prix prestations

Oui, ce Model Y Standard perd des plumes par rapport aux versions Premium, évidemment, mais aussi par rapport à la précédente version Propulsion. Mais il perd aussi 5 000 € au passage, ce qui n’est pas rien. Après les aides, vous avez un Model Y à 36 810 €, et même moins si vous avez droit au maximum des aides, soit 4 200 € (dans ce cas 35 790 €), qui propose un équipement complet, une connectivité préservée, une conduite autonome de niveau 2, une autonomie et une efficience de premier ordre, un réseau de superchargeurs qui compte aujourd’hui 241 stations et 3 500 points de charge.

Et en plus, les prestations sur la route sont tout à fait convaincantes, même si en retrait niveau performances par rapport à la version remplacée.

On peut ne pas aimer le Model Y, le trouver esthétiquement pas à son goût, mais il faut reconnaître que dans sa catégorie, c’est un épouvantail qui ne laisse que des miettes à la concurrence. Bref, un excellent choix de SUV familial électrique.

Caradisiac a aimé

  • L’équipement qui reste complet
  • L’efficience énergétique/la consommation
  • L’habitabilité aux places arrière
  • Le volume de coffre
  • Le réseau de superchargeurs
  • Le comportement routier dynamique
  • Toutes les fonctions multimédias et les aides à la conduite conservées

Caradisiac n’a pas aimé

  • Les suspensions un peu fermes
  • Les performances bridées par rapport au modèle Propulsion précédent, alors que moteur et batterie sont identiques dans les faits.
  • Le look des jantes 18 pouces et de leurs enjoliveurs
  • L’ergonomie entièrement centralisée via l’écran (surtout pour le réglage des sièges électriques, qui passe dorénavant par l’écran)

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(2) 280 AUTONOMIE STANDARD RWD 62.8 KWH 0 (wltp) 39 990 €  €
