Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Tesla Model Y

Rappel Tesla : 15 000 Model Y doivent passer par les ateliers pour un simple autocollant

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Julien Bertaux

0  

Aucun incident ou accident n’est à déplorer, mais les propriétaires résidents aux Etats-Unis vont recevoir un courrier les invitant à passer par leur revendeur.

Rappel Tesla : 15 000 Model Y doivent passer par les ateliers pour un simple autocollant
Aux Etats-Unis, Tesla lance un rappel pour un souci minime, mais qui touche tout de même 15 000 exemplaires.

Aux Etats-Unis, on ne plaisante pas avec la sécurité. Une erreur, ou un oubli, n’ayant pas causé d’accident n’est pas ignorée pour autant. C’est ce que constate actuellement Tesla. La NHTSA, l’agence de sécurité routière américaine vient de pointer un souci, ou plutôt un oubli sur les Model Y.

L’histoire commence lorsqu’un opérateur constate l’absence d’une simple étiquette sur une voiture. Elle mentionne la capacité de charge maximale de l’auto. Cela ne met pas en péril les occupants des Tesla ou les usagers de la route, mais elle doit y être apposée, tout simplement.

Suite à une enquête interne, il s’avère que l’outil chargé de visionner et vérifier l’étiquette est défaillant. Depuis début mai, tout est rentré dans l’ordre, mais plusieurs milliers d’exemplaires sont sortis sans cette fameuse étiquette, 15 000 environ.

Ce rappel n’est appliqué qu’aux Etats-Unis et les propriétaires concernés seront prévenus afin de passer au service après-vente. Bien sûr, l’intervention est gratuite, et surtout, elle sera rapidement exécutée.

De grands rappels par le passé

Comme tous les constructeurs, Tesla n’est pas épargné par les rappels. On se souvient alors de la mise à jour nécessaire en août 2024 sur plus de 1,8 million d’exemplaires. Il s’agissait de corriger l’alerte si le conducteur roule avec le capot ouvert.

En décembre 2023, la NHTSA avait obligé la firme à rappeler deux millions d’unités ! À l’époque, il était reproché au constructeur de ne pas suffisamment s’assurer que ses clients restent vigilants au volant lorsqu’ils activent le système Autopilot.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Tesla Model Y

Tesla Model Y

SPONSORISE

Achetez votre Tesla Model Y

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Tesla Model Y

Avis Tesla Model Y

17,2 /20

Model Y LONG-RANGE DUAL MOTOR AWD (2022)

Par Ylq500 le 28/12/2023

Bonjour Avis Complémentaire après le 1er avis il y a 6 mois.Je confirme mon 1er avis.Le logiciel a beaucoup évolué .J'ai noté une inconstance dans sa façon de gérer l'autopilot. Le logiciel gère mieux les changements de file, mais veut absolument que le volant soit bougé au moment où le clignotant est activé. Résultat : annulation du changement de file pour cause de délai dépassé. Sinon, cette voiture ous menée à travers la Belgique,l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, sans aucun soucis ni appréhension Regret : le prix de la recharge chez nos voisins coûte quand même plus cher.Je confirme les roues arrières sensibles et exposés A noter une bonne gestion des phares automatiques, des essuie-glaces, et clignotant.Un plus est la gestion des angles morts.

18,8 /20

Model Y PERFORMANCE DUAL MOTOR AWD (2022)

Par Electron libre 49 le 23/12/2023

19000 km en un peu plus d’un an avec plusieurs grands voyages. L’inquiétude au début sur l’autonomie et le réseau de charges s’est vite dissipé en raison d’un planificateur de trajet très élaboré, d’une estimation d’autonomie remarquable de précision et d’un réseau important de superchargeurs sans file d’attente et toujours facilement accessibles avec toutes les commodités. Ma précédente voiture était une Audi S5 V8 donc sportive. Je suis bluffé par le comportement de cette voiture aussi bien sur autoroute que sur les routes de montagne. Elle vire à plat, les reprises sont fulgurantes, la tenue de route excellente, le silence!! Permet d’apprécier les qualités d’auditorium de la voiture. Je résumerai par accélération de super car, confort ferme d’une berline allemande et volume d’une fourgonnette et enfin des aides à la conduite qui en font une voiture très sure. Que du bonheur je ne reviendrai jamais au thermique

19,4 /20

Model Y STANDARD RWD (2023)

Par ctg99 le 02/12/2023

Voiture parfaitement pensée. Le coût au km est bluffant et le confort au rdv. Pas de soucis de finition ou de bruits parasites. Ultra satisfait de cette acquisition avec le bonus de 5000 euros

15,4 /20

Model Y LONG-RANGE DUAL MOTOR AWD (2021)

Par Rhmv le 20/11/2023

Il s agit d une voiture innovante, incontestablement mais qui lui manque ce petit truc pour etre parfaite.Apres un an de conduite avec, nous en retenons, ce confort perfectible en dehors des autoroutes. Le rayon de braquage tres moyen, qui gache la conduite en montagne, le traitement thermique des vitres quasi inexistant, l allumage des feux et des changements de vitesse des essuies-glaces anti-ergonomiques, le cuir synthétique craquelé en seulement quelques mois et la peinture tres fragile. Nous n aurions pas acheté un autre véhicule électrique de part son réseau de recharge, mais nous ne renouvellerons pas l experience.

Voir tous les avis Tesla Model Y

Essais Tesla Model Y

Voir tous les essais Tesla Model Y

Forum Tesla Model Y

Aller sur le forum Tesla Model Y