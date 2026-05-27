Rappel Tesla : 15 000 Model Y doivent passer par les ateliers pour un simple autocollant

Aux Etats-Unis, on ne plaisante pas avec la sécurité. Une erreur, ou un oubli, n’ayant pas causé d’accident n’est pas ignorée pour autant. C’est ce que constate actuellement Tesla. La NHTSA, l’agence de sécurité routière américaine vient de pointer un souci, ou plutôt un oubli sur les Model Y.

L’histoire commence lorsqu’un opérateur constate l’absence d’une simple étiquette sur une voiture. Elle mentionne la capacité de charge maximale de l’auto. Cela ne met pas en péril les occupants des Tesla ou les usagers de la route, mais elle doit y être apposée, tout simplement.

Suite à une enquête interne, il s’avère que l’outil chargé de visionner et vérifier l’étiquette est défaillant. Depuis début mai, tout est rentré dans l’ordre, mais plusieurs milliers d’exemplaires sont sortis sans cette fameuse étiquette, 15 000 environ.

Ce rappel n’est appliqué qu’aux Etats-Unis et les propriétaires concernés seront prévenus afin de passer au service après-vente. Bien sûr, l’intervention est gratuite, et surtout, elle sera rapidement exécutée.

De grands rappels par le passé

Comme tous les constructeurs, Tesla n’est pas épargné par les rappels. On se souvient alors de la mise à jour nécessaire en août 2024 sur plus de 1,8 million d’exemplaires. Il s’agissait de corriger l’alerte si le conducteur roule avec le capot ouvert.

En décembre 2023, la NHTSA avait obligé la firme à rappeler deux millions d’unités ! À l’époque, il était reproché au constructeur de ne pas suffisamment s’assurer que ses clients restent vigilants au volant lorsqu’ils activent le système Autopilot.