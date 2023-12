Tesla obligé de rappeler deux millions de voitures

Et voilà encore une nouvelle campagne de rappel pour Tesla après les nombreuses autres qui ont eu lieu depuis ces dernières années. Cette fois, c’est la NHTSA (l’organisme responsable de la sécurité des voitures aux Etats-Unis) qui est à l’origine de la campagne et elle concerne les systèmes de conduite semi-autonome des véhicules de la marque.

Alors que la responsabilité de Tesla est étudiée en justice dans plusieurs affaires d’accidents graves aux Etats-Unis, où une utilisation incorrecte de l’Autopilot par des automobilistes en Tesla a mené à des drames (neuf morts recensés au total), il est reproché au constructeur de ne pas assez s’assurer que ses clients restent vigilants au volant lorsqu’ils activent ce système. Il s’agit pour rappel d’un dispositif d’aides à la conduite de niveau 2, permettant à la voiture de rester centrée dans sa voie tout en gérant elle-même la vitesse (y compris lorsque des véhicules freinent devant). Comme n’importe quelle voiture du marché, sauf que les autres alertent normalement le conducteur dès que ce dernier lâche le volant au bout d’un certain nombre de secondes. Par le passé, on a d’ailleurs vu beaucoup de vidéos montrant des utilisateurs de Tesla se détourner totalement de la conduite en laissant l’Autopilot activé.

Tous les modèles lancés à partir de 2016

La campagne concerne les Model S, X, 3 et Y commercialisés à partir de 2016 et équipés de l’Autopilot. Soit un total de deux millions de voitures tout de même. De quoi prévoir de coûteuses réparations à l’atelier pour le constructeur américain ? Pas forcément car il cherche à régler le problème via une nouvelle mise à jour, ajoutant des fonctions d’alertes en plus pour forcer le conducteur à rester attentif à ce qu’il se passe sur la route et lui rappeler beaucoup plus distinctement qu’il garde toute la responsabilité à ce poste.