Tesla : les autorités américaines ouvrent une enquête sur l'Autopilot

C'est une décision importante que vient de prendre le département américain de la sécurité routière, la fameuse NHTSA. Elle ouvre en effet une enquête pour comprendre les tenants et aboutissants des accidents impliquant le fameux "Autopilot" de Tesla, le système de conduite automatisée de niveau 2, qualifié par le constructeur d'assistant de conduite. Et il l'est en effet, puisqu'il faut garder les mains sur le volant.

Pourtant, certains arrivent à gruger très facilement le système. Nombreuses sont les vidéos de conducteurs qui se sont installés sur le siège passager ou à l'arrière de leur Tesla sur voie rapide. Et c'est justement l'un des points que tentera d'éclaircir la NHTSA, qui souhaite évaluer "les techniques mises en place pour surveiller, assister et faire respecter l’engagement du conducteur dans la conduite pendant son utilisation". En clair, est-ce que Tesla en fait suffisamment pour ne pas que ses autos soient livrées à elles-mêmes sur la route ? D'autant plus que le discours du patron, Elon Musk, est toujours très ambigu, lui qui a déjà annoncé sur son compte personnel Twitter que la conduite totalement autonome était toute proche.

Au total, ce sont plus de 700 000 Tesla en circulation (Model 3, X, S et Y) qui sont concernées par cette enquête. Depuis 2016, 25 des 31 accidents importants où un assistant de conduite était en cause impliquaient l'Autopilot de Tesla, avec une dizaine de morts et plusieurs blessés. On se rappelle notamment de l'accident mortel de 2016 dans lequel l'Autopilot n'avait pas détecté la remorque d'un camion devant le véhicule.