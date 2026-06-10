Longtemps en lutte pour savoir qui vendait le plus de voitures électriques, BYD et Tesla ont vu l’année 2025 les départager de façon claire. Oui Byd a vendu, et de loin, plus de VE que Tesla, et il faut y ajouter côté chinois des voitures hybrides rechargeables, en majorité d’ailleurs. Résultat, Tesla a vendu 1,65 million de VE l’année dernière, tandis que BYD vendait 4,6 millions de voitures dont un peu moins de 2,3 millions d’électriques.

Mais au-delà de ces chiffres de production, il en est un autre, plus insolite, qui place Tesla (très) loin devant son rival asiatique. Il s’agit du bénéfice généré par chacun de ses salariés. Et c’est une grande étude réalisée par l’entreprise de recherche en investissement BestBrokers qui le met en lumière.

Pour cette analyse, ils ont rassemblé les données financières des 200 plus grandes entreprises publiques par capitalisation boursière, issues de la source « Companies Market Cap », et ont mené une analyse approfondie des rapports annuels officiels afin de calculer le chiffre d’affaires, et les bénéfices nets. Ces chiffres ont été divisés par l’effectif total, et les entreprises ont été classées en conséquence, aux côtés d’un indicateur supplémentaire estimant la rapidité avec laquelle chaque entreprise génère 1 million de dollars de bénéfice net.

Parmi ces 200 entreprises, trois sont donc des constructeurs automobiles : Tesla, BYD et Toyota. La rivalité entre les deux premiers est l’occasion de les opposer sur ces chiffres également.

Chaque employé Tesla rapporte 5,3 fois plus qu'un employé BYD !

Et c’est bien simple, chez l’américain, avec un chiffre d’affaires de 94,8 milliards de dollars pour un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars, et avec un effectif de « seulement » 134 785 employés, chacun d’entre eux rapporte 703 543 dollars, et 28 149 dollars de bénéfice à son entreprise. De très belles sommes, qui font probablement rêver son concurrent.

Car chez BYD, malgré un chiffre d’affaires de 114,6 milliards de dollars et un bénéfice net plus important de 4,65 milliards de dollars, le revenu par employé n’est que de 131 756 dollars et le bénéfice n’est que d’un tout petit 5 346 dollars par tête de pipe, soit 5,3 fois moins ! Tout s’explique à la découverte du nombre de travailleurs qui compose les rangs de ce géant chinois, soit 869 600 ! Énorme…

La différence est en tout cas révélatrice d’une façon de concevoir le travail et la production diamétralement opposée, selon BestBrokers. Tesla table sur une productivité énorme par salarié et sur une efficacité capitalistique maximale, tandis que BYD joue sur un effet d’échelle extrême, avec un nombre de salariés et une production supérieure qui permet de compenser une efficacité opérationnelle bien moindre que celle de Tesla.

Mais Toyota est très loin devant !

Mais tout cela est relatif, comme toujours. Et si nous n’avons pas les chiffres pour d’autres groupes, car ils ne rentrent pas dans la liste des 200 entreprises les plus capitalisées, l’étude révèle ceux du japonais Toyota. Et là, on se rend compte que Tesla et BYD ont encore des leçons à recevoir.

En effet, avec un effectif de 380 000 salariés, Toyota dégage un chiffre d’affaires de 321,2 milliards de dollars, et un bénéfice net de 31,9 milliards ! Soit un revenu par employé de 845 146 dollars, et un bénéfice pour chaque travailleur de 83 834 dollars. C’est trois fois plus que pour Tesla et quinze fois plus que BYD, qui font figure alors de « petits joueurs ».

Toyota dégage aussi 1 million de dollars de bénéfice net toutes les 16 minutes et 30 secondes, tandis qu’il faut à BYD 113 minutes et 4 secondes et à Tesla 138 minutes et 32 secondes. On voit ici aussi le poids et l’efficacité du japonais, premier constructeur mondial.

Voici le lien pour consulter le rapport complet de BestBrokers :

https://www.bestbrokers.com/forex-brokers/companies-profit-per-employee/