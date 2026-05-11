4. Notre avis sur le BYD Atto3 Evo par rapport à la concurrence et son prix

EN BREF 313 ou 449 chevaux 510 km d’autonomie WLTP 10-80 % de charge en 25 minutes A partir de 38 990€ Pas de bonus écologique

Le BYD Atto3 faisait partie des premiers modèles importés chez nous par le nouveau géant chinois de l’industrie automobile. Nommé « Yuan Plus » sur son marché d’origine où il existe depuis le début de l’année 2022, ce SUV électrique compact reste légèrement plus petit que les références familiales de notre marché : il mesure 4,45 mètres de long à comparer aux 4,47 mètres d’un Renault Scénic, aux 4,55 mètres d’un Peugeot E-3008 ou aux 4,58 mètres d’un Volkswagen ID.4.

Avec son design très fade et ses performances électriques moyennes (batterie de 60 kWh et autonomie WLTP de seulement 420 km), ce modèle à la tarification pas spécialement attractive a beaucoup moins convaincu la clientèle que les hybrides rechargeables à prix canon de BYD malgré son habitacle au design spectaculaire.

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Ça ne se voit pas mais tout change !

L’Atto3 Evo que vous pouvez observer dans cet article ressemble beaucoup à l’Atto3 « tout court » présent chez nous depuis trois ans. Il possède pourtant un bouclier avant entièrement différent et une partie arrière retouchée mais rien n’y fait : on se situe toujours au sommet de la banalité stylistique, même si certains apprécieront peut-être cette discrétion exacerbée contrastant nettement avec l’agressivité caricaturale d’un Peugeot E-3008.

L’habit ne fait en tout cas pas le moine dans le cas de l’Atto3 Evo puisqu’il change quasiment tous ses éléments mécaniques sous cette carrosserie si discrète. Il embarque de nouvelles batteries de 74,8 kWh (toujours de la technologie LFP) et surtout, il abandonne son moteur électrique avant pour un nouveau bloc à aimants permanents installé sur le train arrière. Non seulement il devient une propulsion au lieu de la traction précédemment, mais il augmente aussi la tension de son circuit électrique à environ 500 volts pour améliorer sa vitesse de charge en courant continu (25 minutes pour passer de 10 à 80 % officiellement et puissance maximale de charge de 220 kW).

A l’intérieur, c’est le grand jeu

L’Atto3 pouvait déjà compter sur un habitacle aux finitions à la pointe dans sa catégorie et cette version améliorée bénéficie toujours d’un intérieur aux habillages franchement flatteurs par rapport aux autres SUV du segment. Mis à part les parties basses des contreportes, toutes les surfaces ont droit à des matériaux souples y compris à l’arrière (alors qu’il faut se contenter de plastique rugueux à l’arrière dans un Volkswagen Tiguan ou un Peugeot 3008 par exemple).

L’Atto3 Evo augmente la taille de son combiné d’instrumentation (8,8 pouces) ainsi que de sa tablette tactile centrale (15,6 pouces) et il bénéficie d’une interface plutôt rapide et bien faite, malgré quelques erreurs de traduction amusantes dans les menus. Son habitacle reste bourré de détails de style étranges et singuliers, avec des lanières tendues façon cordes de guitare dans le bas des contreportes ou des poignées de portes entourant des haut-parleurs ronds. « J’ai l’impression d’être assis dans un coquillage », s’amusait Adrien Rasera confortablement installé dans le siège passager de ce SUV aussi excentrique à bord qu’il n’est discret à l’extérieur.

Notez au passage que l’intégration de la nouvelle plateforme technique sous le plancher libère paradoxalement de la place dans le coffre arrière même s’il compose désormais avec la présence du moteur : 490 litres au lieu de 440 précédemment, avec toujours un « frunk » de 95 litres à l’avant. Il reste donc en-dessous d’un Peugeot E-3008 (520 litres) ou d’un Scénic (545 litres) sur ce plan mais cela n’a rien d’indigent au vu de ses dimensions, d’autant plus qu’il offre par ailleurs des places arrière spacieuses et agréables à vivre.