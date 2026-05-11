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Byd Atto 3

Essai

Comment le nouveau BYD Atto3 Evo peut-il être aussi timide et puissant à la fois ?

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

7  

6. La fiche technique du BYD Atto3 Evo

 

Comment le nouveau BYD Atto3 Evo peut-il être aussi timide et puissant à la fois ?

Les chiffres clés

Byd Atto 3 EVO 74.8 KWH 313 RWD DESIGN
Généralités  
Finition DESIGN
Date de commercialisation 10/02/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 72 mois
Dimensions  
Longueur 4,45 m
Largeur sans rétros 1,87 m
Hauteur 1,61 m
Empattement 2,72 m
Volume de coffre mini 101 L
Volume de coffre maxi 1 360 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 880 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 380 Nm
Puissance moteur 313 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 510 km
Capacité batterie 74,80 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.5 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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