Comment le nouveau BYD Atto3 Evo peut-il être aussi timide et puissant à la fois ?
6. La fiche technique du BYD Atto3 Evo
Les chiffres clés
|Byd Atto 3 EVO 74.8 KWH 313 RWD DESIGN
|Généralités
|Finition
|DESIGN
|Date de commercialisation
|10/02/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|150 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|72 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,45 m
|Largeur sans rétros
|1,87 m
|Hauteur
|1,61 m
|Empattement
|2,72 m
|Volume de coffre mini
|101 L
|Volume de coffre maxi
|1 360 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 880 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Couple
|380 Nm
|Puissance moteur
|313 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|510 km
|Capacité batterie
|74,80 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|5.5 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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