La troisième génération du Jeep Compass change du tout au tout et devient encore plus désirable. Pour tout connaître de ce modèle, voici son guide d’achat.

En « s’européanisant », le Jeep Compass de troisième génération change intégralement. Il récupère la plateforme STLA Medium du Peugeot 3008 et il est produit dans l’usine italienne de Melfi aux côtés du SUV coupé DS N° 8. Une usine italienne qui accueillera bientôt le nouveau SUV DS N° 7 et l’inédit crossover Lancia Gamma.

La plateforme STLA Medium a comme particularité d’être multi-énergies et c’est pour cela que le SUV Jeep Compass est disponible, comme le Peugeot 3008, avec des motorisations micro-hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique. Mais ce qui différencie le plus le Jeep Compass des autres modèles conçus sur la même base technique que lui, c’est son style.





Un style plus baroudeur

La troisième génération du Jeep Compass affiche en effet une allure plus massive que celle de la précédente génération. S’il conserve la célèbre calandre à sept barrettes verticales, signe distinctif de tous les modèles Jeep, le Jeep Compass arbore des lignes saillantes, des épaules marquées qui donnent un aspect robuste à l’ensemble et lui permet de passer pour un vrai baroudeur et cela même si les trois versions proposées jusqu’à présent ne sont que des versions à deux roues motrices (traction). Habillé d’une jolie teinte verte (Hawaï) qui est de série, il ne passe pas inaperçu dans la rue. On peut même le choisir avec cette teinte et le toit noir, mais il faudra passer pour cela par une option à 1 300 €.

Un habitacle spacieux

Dans l’habitacle du Jeep Compass, on a de la place. Car avec cette nouvelle génération les dimensions du Jeep Compass progressent et l’empattement augmente de 15 mm ce qui profite aux passagers des places arrière qui bénéficient d’un bel espace pour leurs genoux et ont droit à une garde au toit confortable. Il y a aussi à bord de nombreux rangements vastes et pratiques et le coffre affiche une capacité de chargement de 550 litres, ce qui est plus que correct. L’habitacle en plus d’être spacieux se montre bien fini et se dote d’une instrumentation numérique de 10,25 pouces et d’un écran de 16 pouces horizontal avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Cependant, l’interface du système multimédia manque de réactivité et l’on regrette que pour régler la climatisation il soit nécessaire de passer par l’écran. Il est d’ailleurs préférable de bien personnaliser la page d’accueil pour accéder aux fonctions les plus utilisées rapidement. Il reste en revanche un bouton physique pour stopper toutes les alertes à la conduite, à condition qu’il soit correctement configuré. Les autres regrets que l’on peut adresser à ce nouveau modèle concernent la faible hauteur de l’écran qui limite l’affichage de la carte GPS et aussi les plastiques durs en partie basse de la planche de bord.

De l’électrique et de l’hybride au menu

Le Jeep Compass est disponible en ce moment avec une motorisation essence micro-hybride de 145 ch, une motorisation essence hybride rechargeable de 225 ch et une motorisation électrique de 213 ch et 500 km d’autonomie. Plus tard viendront de nouvelles motorisations électriques dotées de la nouvelle batterie française ACC de 97 kWh (c’est une batterie BYD de 74 kWh qui est fournie avec l’électromoteur de 213 ch). On aura droit ainsi à un choix plus important en électrique, avec en plus de la motorisation de 213 ch une motorisation de 231 ch avec une autonomie de 650 km, tandis qu’une version quatre roues motrices est prévue avec deux électromoteurs d’une puissance cumulée de 375 ch (600 km d’autonomie).

Le Jeep Compass affiche une allure plus originale que la plupart de ses concurrents. Il est également plus habitable et affiche une qualité perçue supérieure à celle d’un SUV Citroën C5 Aircross, mais elle est en dessous de celle du Peugeot 3008 son autre cousin technique. Il est également bien positionné en prix face à un Volkswagen Tiguan. C’est la même chose pour la version électrique du Jeep Compass par rapport aux SUV électriques que sont les Renault Scénic E-Tech, Skoda Enyaq et Volkswagen ID.4. De plus, du fait d’une production sur le continent européen, cela permet à ce modèle 100 % électrique de bénéficier du coup de pouce CEE.