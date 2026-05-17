La troisième génération du Jeep Compass change du tout au tout et devient encore plus désirable. Pour tout connaître de ce modèle, voici son guide d’achat.

MOTORISATION MICRO-HYBRiDE

1.2 Turbo T3 145 ch BVR6 e-Hybrid

Petit moteur et SUV assez lourd ne font pas forcément bon ménage, mais le Jeep Compass se comporte bien sur la route avec le moteur micro-hybride de 145 ch qui se montre assez souple. En ville, il faudra composer avec des redémarrages sonores du bloc thermique trois cylindres et un frein moteur assez présent pour recharger la petite batterie. Sur la route, la motorisation se montre plus fluide et les passages électrique-thermique-électrique s’effectuent en douceur. Sur les voies rapides et l’autoroute, où le système hybride est moins sollicité, le Jeep Compass se montre à son aise, les bruits d’air et de roulement sont contenus. La consommation s’établit à 5,5 l/100 km sur un parcours en ville et périurbain tandis que sur l’autoroute à vitesse stabilisée ce sera du 7,5 l/100 km. Si avec cette motorisation, le Jeep Compass est positionné sous les 40 000 € (39 190 €), il les dépasse lorsque l’on ajoute les différents malus (écologique et poids) qui vont de 1 100 € à 1 532 € en fonction de la finition choisie.

Fiche technique

Type : 3 cylindres en ligne, turbo essence, MHEV 48V

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance cumulée : 145 ch

Puissance (moteur thermique) : 136 ch à 5 500 tr/mn

Couple (moteur thermique) : 230 Nm à 1 750 tr/mn

Puissance électrique : 28 ch

Couple électrique : 50 Nm

Transmission : aux roues avant

Boîte de vitesses : auto 6 vitesses

Capacité du réservoir : 55 litres

Vitesse maxi : 195 km/h

0 à 100 km/h : 10 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 5,6 à 5,8 l/100 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 127 à 132 g/km

MOTORISATION HYBRIDE RECHARGEABLE

1.6 Turbo T4 225 ch BVR7 e-Hybrid Plug-in

À la différence d’un Peugeot 3008 son cousin technique, qui est limité à 195 ch pour sa motorisation hybride rechargeable, le Jeep Compass s’équipe de la motorisation hybride rechargeable de la DS 4 qui affiche 225 ch. Par rapport à cette dernière, le chargeur embarqué est de 7,4 kW (une option sur la DS 4). Avec la batterie chargée, l’autonomie théorique est de 90 km, ce qui correspond à une utilisation quotidienne domicile-travail pour la plupart des conducteurs. N’oubliez jamais qu’il est nécessaire de recharger le plus souvent possible la batterie d’un véhicule hybride rechargeable pour bénéficier des atouts de ce type de motorisation. Batterie déchargée, le système agit comme une hybridation classique avec une aide électrique pour les démarrages et l’on sera loin des 3 litres aux 100 km promis par la fiche technique du constructeur. Avec la batterie chargée la motorisation est vive au démarrage, apporte un surcroît de puissance lorsque l’on en a besoin, rend souple la conduite en cas de rétrogradage… Revers de la médaille, cette motorisation hybride plug-in est très lourde et le Jeep Compass, s’il échappe au malus écologique (de 61 à 63 g/km de CO2), n’échappe pas à celui du poids et l’on doit s’acquitter de 2 990 € de malus. Cette somme s’additionne aux 42 990 € demandés pour acquérir ce modèle en finition d’entrée de gamme Altitude.

Fiche technique

Type : 4 cylindres en ligne, turbo essence, PHEV

Cylindrée : 1 596 cm3

Puissance cumulée : 225 ch

Puissance (moteur thermique) : 150 ch

Couple (moteur thermique) : 300 Nm

Puissance électrique : 125 ch

Couple électrique : 350 Nm

Transmission : aux roues avant

Boîte de vitesses : auto 7 vitesses

Capacité de la batterie : 17,9 kWh

Chargeur embarqué : 7,4 kW

Temps de charge de 0 à 100 % : < 3 heures (sur borne 7,4 kW)

Capacité du réservoir : 55 litres

Vitesse maxi : 215 km/h

0 à 100 km/h : 8 secondes

Consommation mixte (en fonction des équipements) : de 2,7 à 2,9 l/100 km

Autonomie électrique en cycle mixte WLTP (en km) : 90 à 94 km

Rejets de CO2 (en fonction des équipements) : de 61 à 63 g/km

MOTORISATION ELECTRIQUE

Électrique 157 kW (213 ch) 4x2 – Automatique

Le passage au tout électrique pour le Jeep Compass est limité pour le moment à l’association d’un électromoteur entraînant les roues avant qui développe 213 ch et une batterie NMC de 74 kWh. Avec cet équipage on peut espérer 500 km d’autonomie, même si dans la vie de tous les jours cela oscille entre 360 et 450 km, ce qui n’est pas si mal. Silence de fonctionnement au programme de ce modèle électrique qui se montre à son aise sur les grands axes. La sensation de freinage artificielle (avec un système « One Pedal » manquant de progressivité) pénalise ce Jeep Compass en ville et en zone périurbaine où les ralentissements et freinages appuyés sont nombreux. Le couple est généreux et permet des relances correctes, et malgré un poids élevé les accélérations sont vives. Mais ce poids important ne facilite pas le travail de la direction et le train avant du Jeep Compass fait preuve d’inertie sur les tracés sinueux. Le Jeep Compass se retrouve dans la moyenne du marché en ce qui concerne ses capacités de recharge avec 160 kW en courant continu (DC). Il faut donc 35 minutes pour passer de 20 à 80 % (dans la vraie vie, ce sera plus souvent 40 minutes) sur un chargeur rapide. Le chargeur embarqué pour le courant alternatif (AC) accepte 11 kW en série, un chargeur de 22 kW sera disponible en option dans quelque temps. Grâce à une production réalisée en Europe (Italie), le Jeep Compass peut bénéficier d’un coup de pouce CEE de - 3 500 € à - 5 700 € environ selon les conditions d’éligibilité, ce qui diminuera d’autant la facture qui est pour la finition de base de 43 890 €. Si vous souhaitez plus d’autonomie, il vous faudra attendre les nouvelles motorisations électriques prévues pour ce modèle (elles devraient arriver avant la fin de cette année). Il s’agit d’une motorisation de 231 ch avec une autonomie de 650 km (batterie de 97 kWh) et une double motorisation de 375 ch (600 km d’autonomie, batterie de 97 kWh) pour le modèle à quatre roues motrices.

Fiche technique

Type : moteur synchrone à aimants permanents

Puissance : 213 ch

Couple : 345 Nm

Transmission : aux roues avant

Type de batterie : Lithium-ion/Nickel - Manganèse - Cobalt

Capacité brute : 74 kWh

Puissance du chargeur embarqué : 11 kW (22 kW en option)

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 8,5 secondes

Consommation mixte : de 17,5 à 18,6 kWh/100 km

Autonomie mixte : 467 à 500 km

Temps de charge de 0 à 100 % (11 kW) : 8 h 18

Temps de charge de 0 à 100 % (22 kW) : 4 h 16

Temps de charge de 20 à 80 % (sur borne rapide 160 kW) : < 35 minutes

Rejets de CO2 : 0 g/km