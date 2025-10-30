Peugeot 3008 - Que vaut l'hybride rechargeable ?

En bref SUV compact

ride rechargeable

À partir de 43 490 €

Le nouveau Peugeot 3008 accueille ENFIN une motorisation hybride rechargeable. Cette arrivée tardive, due à des problèmes de boîte de vitesses (désormais réglés) a considérablement rallongé les délais de livraison du nouveau SUV de Peugeot. Le 3008 s’offre ainsi les services du nouveau groupe hybride rechargeable de Stellantis. Avec 195 ch cumulés, ce moteur associe un 1.6 turbo essence à un bloc électrique plus puissant qu’auparavant (125 ch) et surtout à une batterie de plus grande capacité. La batterie lithium-ion voit ainsi sa capacité utile grimper à 17,8 kWh ce qui permet au 3008 de parcourir 87 km en cycle mixte (WLTP), contre 66 km auparavant. Cette version PHEV permet au 3008 d’échapper au malus CO2 mais pas celui sur le poids. Ainsi, notre version d’essai écope ainsi d’une taxe sur la masse de 1 540 €.

Peugeot a tiré des leçons du passé et c’est une bonne chose, car ici les capacités du coffre (520 litres) et du réservoir (55 litres), généralement pénalisées par la présence des batteries, sont ici strictement les mêmes que celles des autres versions. Une très bonne chose !

Poids élevé, charge lente mais autonomie correcte

Paramétré par défaut en électrique, le 3008 PHEV s’élance en souplesse mais pas sans un bruit car un petit sifflement signale son mode de conduite aux piétons. Il conviendra d’engager le mode hybride sur le sélecteur de conduite pour laisser le système gérer de manière efficace les transitions entre les deux énergies. Ainsi la consommation en carburant est dérisoire et peine à dépasser les 3l/100 km. Les accélérations sont satisfaisantes mais encore une fois bien éloignées de 195 ch annoncés par la fiche technique. Nous avons également constaté pas mal d’à-coups de la transmission e-DSC7 à basse vitesse, ce qui pénalise parfois la conduite en ville ou en zone périurbaines.

Sur route secondaire, la mécanique ne procure pas de réel plaisir et n’invite pas non plus à grimper dans tours. La boîte n’étant pas la plus réactive de sa génération. Durant notre essai réalisé sur un parcours mixte, nous avons parcouru 70 km en tout électrique, sans pratiquer d’éco-conduite, ce qui peut convenir à bon nombre de clients pour des trajets réguliers domicile/travail sans brûler une goutte de carburant. À condition d’avoir une borne à l’arrivée.

Une fois les batteries vides, le système bascule en hybride simple à basse vitesse. Alors, les performances sont moins flamboyantes, notamment sur les phases de reprises. On se console avec des consommations en carburant qui sont contenues. Batteries vides, nous avons observé une moyenne d’à peine 6 l/100 km sur notre parcours. Un bon score compte tenu du poids élevé (1 953 kg), soit tout l’inverse de la puissance de recharge. En effet, de série le 3008 hybride rechargeable se contente d’un chargeur de 3,7 kW, imposant plus de 5 h de branchement pour une recharge complète sur une prise adaptée (renforcée). Rien de bien méchant pour la recharge à domicile. Il est possible d’opter pour un chargeur de 7,4 kW, une option facturée 400 €, quand certains concurrents comme le Volkswagen Tiguan proposent un chargeur embarqué de 11 kW de série.

Le châssis de cette troisième génération n’a plus le panache de ses prédécesseurs mais se place malgré tout dans le peloton de tête du marché. Le niveau de confort est assuré par un amortissement judicieusement calibré et une insonorisation vraiment poussée qui font du Français un très bon voyageur. On apprécie particulièrement sa bonne stabilité à haute vitesse. Sur les petites routes, le poids élevé et le train avant moins accrocheur qu’auparavant invitent à une conduite plus apaisée.

Cette motorisation hybride rechargeable est disponible à partir de 43 490 €, avec la finition Allure, celle de notre essai. Un niveau de base qui s’avère particulièrement bien équipée avec par exemple de série les feux full LED, la caméra de recul ou encore le double écran HD. L’ergonomie de ce système est toujours perfectible et les raccourcis numériques, « i-Toogle », présents à partir de la finition GT, s’avèrent au final bien pratiques.

Les matériaux sont de bonne facture si l’on ne baisse pas le regard. On pense notamment au rangement réfrigéré pratique mais de piètre qualité. Dans l’ensemble l’ambiance est moderne et bien finie pour la catégorie. L’espace aux places arrière est correct pour deux adultes d’1,80 m et bonne nouvelle le coffre reste généreusement dimensionné malgré l’arrivée d’une batterie dédiée à l’hybridation (520 litres).