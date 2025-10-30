Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Peugeot 3008 (3e Generation)

Peugeot 3008 - Que vaut l'hybride rechargeable ?

5. La fiche technique du Peugeot 3008 Hybride rechargeable 195

 

Peugeot 3008 - Que vaut l'hybride rechargeable ?

 

Les chiffres clés

Peugeot 3008 (3e Generation) III 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 GT EXCLUSIVE E-DCS7
Généralités  
Finition GT EXCLUSIVE
Date de commercialisation 01/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,54 m
Largeur sans rétros 1,89 m
Hauteur 1,64 m
Empattement 2,73 m
Volume de coffre mini 588 L
Volume de coffre maxi 1 663 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 953 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 8 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 598 cm3
Puissance 195 ch
Couple cumulé 300 Nm à 2 000 trs/min
Autonomie en électrique combinée 93 km
Capacité batterie 17,80 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 220 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.8 s
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 55 g/km (wltp)
Bonus malus max 1540
