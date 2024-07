Peugeot 3008 vs Renault Austral, qui est la nouvelle référence ?

Autrefois leader incontesté en France et sur le Vieux Continent, le Peugeot 3008 doit faire face aujourd’hui à une concurrence plus rude et notamment celle de l’Austral.

En 2022, Renault est reparti d’une feuille blanche pour concevoir un SUV qui coche toutes les bonnes cases offrant du volume, un fort contenu technologique et des motorisations hybrides. Depuis, l’Austral s’est hissé à la première place de la catégorie en France.

Peugeot réplique aujourd’hui avec la nouvelle génération de 3008. Le constructeur a choisi une orientation différente pour ce troisième opus faisant évoluer la silhouette de son modèle vers celle d’un SUV coupé et ses tarifs au niveau du premium. De plus, il est proposé à la fois en thermique, hybride rechargeable et électrique alors que l’Austral lui concentre son offre sur l’hybride et (prochainement l’hybride rechargeable).

Pratique : l'Austral de la tête et des épaules

Nous opposons aujourd’hui les versions « grand public », autrement dit, les plus accessibles financièrement. A savoir le Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DSC6 disponible à partir de 38 490 € et le Renault Austral Mild-hybrid 130 accessible dès 35 800 €. D’emblée le 3008 marque sa différence de positionnement avec des tarifs plus élevés et des niveaux de finition plus cossus. Chez Renault cette motorisation est uniquement compatible avec la finition d’entrée de gamme, « Evolution ».

Visuellement, le 3008 joue l’audace avec une poupe carrée très ramassée et une lunette arrière très inclinée. L’Austral présente une silhouette plus conventionnelle égaillée par quelques détails comme la signature lumineuse avant et arrière ou les plis de carrosserie sur les flancs ou le capot. Le 3008 en donne logiquement plus pour ce prix offrant des jantes de 19’’, des éléments de carrosserie contrastés et un choix de 5 coloris de série. L’Austral joue la carte rationnelle proposant des jantes de 17’’, un unique coloris blanc de série et des feux avant Full LED.

Peugeot fait évoluer le « i-cockpit » du 3008. Désormais celui se compose d’une double dalle numérique. Effet waouh garanti mais notez qu’en finition Allure, il faut se contenter de deux dalles de 10 pouces et sans navigation (finition GT illustrée). Cette dalle est complétée par un petit volant, qui malgré une forme spécifique, cache toujours (selon votre position de conduite) la vue sur certaines informations et notamment la jauge de carburant, le kilométrage, etc. L’ensemble proposé ici de série est impressionnant. Les prestations de l’écran tactile, beaucoup moins. La résolution est correcte mais les performances et la rapidité d’ exécution sont bien en retrait comparées à celles du système « OpenR » proposé à bord de l’Austral et équipé de série des services connectés Google. Même si dans cette version d’accès comparée, l’Austral limite sa taille à 9’’. L’ergonomie est aussi meilleure à bord de l’Austral qui conserve une bonne partie de commandes physiques, quand le 3008 mise une barre tactile intégrant des raccourcis, les « i-Toogle », pas toujours très réactifs.

L’ambiance est moderne et cossue à bord du 3008 qui se distingue par une planche de bord incurvée reflétant une lumière d’ambiance, recouverte de tissus de qualité et de plastiques moussés. L’ambiance est plus classique dans l’Austral mais tout aussi agréable. Cette version d’accès est moins cossue présentant des tissus et des décors plus simplistes. Pour profiter d’une finition plus haut de gamme, il faudra malheureusement opter pour une autre motorisation ou piocher dans le catalogue d’options.

Les deux SUV présentent à quelques centimètres près le même gabarit, à savoir 4,51 m pour l’Australe et 4, 53 m pour le 3008. Pourtant, l’Austral exploite bien mieux les volumes que son rival offrant davantage de place et de conforts à ses passagers. L’espace aux jambes aux places arrière est supérieur et peut être modulé grâce à la présence d’une banquette coulissante équipée de dossiers inclinables.

A bord du 3008, les passagers au-delà d’1,80 m seront moins à l’aise au niveau de genoux et les dossiers de la banquette sont fixes. On se console par une garde toit satisfaisante. Concernant le volume de coffre, les deux font quasiment jeu égal. L’Austral présente un volume oscillant entre 500 et 575 litres (banquette avancée, donc sans place pour les jambes) contre 520 litres de base pour le 3008. Force est de constater que le SUV de Peugeot régresse en matière d’accueil d’une génération à l’autre. Plus vaste et plus modulable l’Austral s’avère plus accueillant et davantage adapté aux familles que le nouveau 3008.

Pratique Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DSC6 Allure Renault Austral Mild-hybrid 130 BVM6 Evolution Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 12,9 /20 14,2 /20 Explication des critères de notation

Budget : un 3008 positionné access premium

Nous opposons aujourd’hui le Renault Austral Mild-hybrid 130 Evolution (35 800 €) au Peugeot 3008 hybrid 136 e-DSC6 Allure (38 490 €). Dès le départ l’Austral prend une longueur d’avance. Dans les deux cas, les postes de dépenses en « fiscalité » et carburant sont réduits. Les malus sont minimes avec une pénalité de seulement 50 € pour l’Austral (118 g de CO2/km) contre 170 € (123 g de CO2/km) pour le 3008. Au niveau des consommations mixtes homologuées, le 3008 prend légèrement l’avantage avec une moyenne de 5/100 km contre 5,2 l/100 km pour l’Austral. Dans les deux cas, les véhicules sont dotés de chaînes de distribution, ce qui permet de réduire de quelques centaines d’euros les coûts d’entretien. Enfin côté garantie constructeur, les deux marques jouent quasiment sur le même terrain. L’Austral part pour une durée de 3 ans limitée à 100 000 km alors que le 3008 propose 2 ans kilométrage illimité. Au final, l’Austral s’avère plus économique.

Budget Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DSC6 Allure Renault Austral Mild-hybrid 130 BVM6 Evolution Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,8 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Rapport Prix/équipement : un Renault Austral intouchable

L’écart tarifaire important (2 690 €) entre l'Austral mild-hybrid 130 et le Peugeot 3008 hybrid 136 s’explique par une construction de gamme différente (cf : ci-avant). Disponible uniquement en finition « Evolution » l’Austral fait très bonne figure puisqu’il se dote des projecteurs à LED, de l'instrumentation numérique de 12,3 pouces, de l'écran central de 9 pouces avec l'interface Google et la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, sans oublier les traditionnelles aides à la conduite pour le stationnement, la régulation de la vitesse ou encore le maintien dans la voie.

Face à la lui le Peugeot 3008 en finition Allure mise essentiellement sur l’esthétique ajoutant les jantes de 19’’, plusieurs coloris de peinture de série et quelques habillages intérieurs. Autrement, les équipements de confort, les aides à la conduite et la technologie à bord sont similaires. La seule valeur ajoutée consiste en la présence de série d’une boîte automatique, alors que celle de l’Austral est manuelle, mais malgré tout, le rapport prix/équipement est favorable à Renault.