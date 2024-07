Peugeot 3008 vs Renault Austral, qui est la nouvelle référence ?

Le Renault Austral remporte largement ce match des versions « grand public » grâce à son bon rapport prix/prestations. En effet, le SUV de Renault exploite mieux les volumes, il propose un équipement aussi fournit que le 3008 pour une somme inférieur d’environ 2 500 €. Le nouveau 3008 joue un carte un peu plus chic avec son look façon coupé et son intérieur soigné. Malheureusement, sur les thèmes budgétaire et rationnels, il fait moins bien que l’Austral et même que son prédécesseur. Ces motorisations d’entrée de gamme sont « relativement » agréables à conduire et présentent l’avantage d’être vendue à des prix encore corrects sans payer de gros malus écologique.

Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DSC6 Allure Renault Austral Mild-hybrid 130 BVM6 Evolution Budget















