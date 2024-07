Peugeot 3008 vs Renault Austral, qui est la nouvelle référence ?

Nos deux concurrents du jour sont équipés de motorisations électrifiées. D’un côté l’Austral abrite un 3 cylindres essence suralimenté à hybridation légère (48 v). Le 1 2 est associé à un alterno-démarreur renforcé (alimenté par une petite batterie) qui soulage les efforts dans les phases énergivores pour abaisser les consommations et surtout les taux de CO2, vitaux pour le malus en France. Le groupe motopropulseur, associé à une boîte manuelle à 6 rapports, développe 130 ch pour un couple de 230 Nm pour un poids de 1 496 kg précisément.

Face à lui le 3008 réplique avec une hybridation un peu plus poussée. Premièrement le 3 cylindres 1.2 Puretech, est ici équipée d’une chaîne (ce qui évitera déjà beaucoup des désagréments qui valent au Puretec sa mauvaise réputation). Le moteur est associé à une boîte double embrayage 6 rapports, dans laquelle est intégré le moteur électrique 48V (on parle donc bien d’hybridation légère) d’une vingtaine de chevaux et 55 Nm. Le système développe 136 ch= et 230 Nm, dans un véhicule accusant 1 648 kg à la pesée.

Première différence notable, le moteur de l’Austral fait preuve d’une grande discrétion quand celui du 3008 a tendance à davantage s’égosiller en charge. Ensuite, ses accélérations sont vigoureuses même si le bloc en lui-même n’a rien de rageur dans les tours. Offrant un bon confort de conduite au quotidien. Excepté en sixième, où le rapport est extrêmement long, le couple permet de maintenir la vitesse et de relancer sans forcément tomber un rapport. Soit, l’inverse du 3008 hybrid 136, pénalisé par une boîte automatique parfois lente. Les accélérations soutiennent la comparaison mais les reprises sont moins vigoureuses. A basse vitesse et notamment en ville, le SUV de Peugeot s’en sort mieux, offrant une conduite souple et coulée ponctuée d’une sonorité spécifique se déclenchant lors des petites séquences de roulage en électrique.

Des consommations décevantes dans les deux cas

L’électrification de ces motorisations offre comme principal bénéfice des taux de CO2 bas. Les consommations en carburant sont décevantes pour les deux SUV. Dans les deux cas, en roulant comme un bon père de famille sur un parcours varié mêlant route, ville et une portion d’autoroute, nous avons observé une consommation aux alentours de 7l/100 km. L’Austra aura réclamé précisément 6,9l/100 km contre 7,2 l/100 km pour le 3008 (plus lourd d’environ 150 kg).

L’Austral est ici équipé d’un châssis standard, dépourvu de roues arrière directrices et de train arrière multibras réservés aux versions full hybride. Le bilan reste très correct. Le train avant apparaît réactif en entrée de virage et l'on dispose d’une direction précise. Le roulis est bien contenu et le niveau de confort se place dans la bonne moyenne de la catégorie. L’ensemble est homogène, rassurant mais pas « dynamique » pour autant.

Un 3008 moins affûté mais toujours dynamique

Le dynamisme, justement était jusqu’ici la marque de fabrique du 3008. Le Sochalien rentre dans le rang. Le panache et le caractère joueur disparaissent au profit d’un comportement plus sérieux et rigoureux. Le train avant est toujours incisif mais bien moins vif. Le poids plus important amène également un peu plus d’inertie réduisant ainsi l’agilité connue par le passé. Le 3008 reste toutefois bien campé sur ses grosses jantes de 19’’ lorsque la route sillonne rappelant que l’on sait toujours fabriquer des châssis chez Peugeot. La filtration des suspensions est de grande qualité rendant les voyages confortables. Dans l’ensemble le 3008 convainc par sa tenue de route face à un Austral peut être un peu plus rationnel.

Au final, c’est un match très serré sur la partie dynamique où l’Austral s’en sort mieux avec sa mécanique et le 3008 pour son châssis. Nous attribuons donc un match nul sur les versions testées, pour cette partie.

Sur la route Peugeot 3008 Hybrid 136 e-DSC6 Allure Renault Austral Mild-hybrid 130 BVM6 Evolution Agrément moteur















Agrément boîte















Amortissement















Dynamisme















Emissions polluantes à l'usage















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Note : 14,4 /20 14,9 /20 Explication des critères de notation