Peugeot 3008 (3e Generation)

Peugeot 3008 - Que vaut l'hybride rechargeable ?

4. L’évaluation du Peugeot 3008 hybride rechargeable

 

Peugeot 3008 - Que vaut l'hybride rechargeable ?

Le Peugeot 3008 hybride rechargeable, à partir de 195 ch et 43 490  €, est évalué dans la catégorie des SUV compact hybrides rechargeables qui comprend notamment : 

Le Citroën C5 Aircross, à partir de 195 ch et 42 490 €

L'Opel Grandland, à partir de 195 ch et 43 990 €

Le Volkswagen Tiguan, à partir de 204 ch et 55 500 €

Peugeot 3008 hybride rechargeable 195 ch
Budget
  6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
 
Pratique
  5.91
  • 5.91
  • 5.91
  • 5.91
  • 5.91
 
Rapport prix/équipements
  7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sécurité
  6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Note globale : 13,2 /20
En savoir plus sur : Peugeot 3008 (3e Generation)

Peugeot 3008 (3e Generation)

