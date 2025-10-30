Le Peugeot 3008 hybride rechargeable, à partir de 195 ch et 43 490 €, est évalué dans la catégorie des SUV compact hybrides rechargeables qui comprend notamment :

Le Citroën C5 Aircross, à partir de 195 ch et 42 490 €

L'Opel Grandland, à partir de 195 ch et 43 990 €

Le Volkswagen Tiguan, à partir de 204 ch et 55 500 €