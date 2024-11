SUV Peugeot 3008 : lequel choisir ?

Modèle star de Peugeot, le Peugeot 3008 change profondément avec cette troisième génération. Tout d’abord il s’équipe d’une nouvelle plateforme appelée STLA-Medium, extrapolée de la plateforme EMP-2, cette base technique peut accueillir des motorisations électriques et le Peugeot 3008 devient alors Peugeot E-3008. Le Peugeot 3008 modifie également de style en affichant des lignes plus tranchées.

Le Peugeot 3008 affiche aussi un profil de SUV Fastback, c’est-à-dire que contrairement à un SUV coupé, la ligne de toit ne s’abaisse pas à partir du montant central, mais au niveau de la custode arrière, cela permet de conserver une belle garde au toit à l’arrière tout en donnant un peu de dynamisme à l’allure générale du modèle grâce à une lunette arrière très inclinée.

Un i-Cockpit plus moderne et un écran géant en haut de gamme

À bord, il y a aussi du changement avec un intérieur transfiguré. On retrouve toujours le i-Cockpit mais Peugeot a amélioré celui-ci et l’on n’a plus de souci de jante de volant qui cache l’instrumentation. L’habitacle est luxueux (malgré un peu trop de plastiques durs), bien fini et l’on apprécie la dalle incurvée de 21 pouces de diagonale (53 cm) sur la finition GT, la finition Allure se contentant de deux écrans de 10 pouces. On aurait cependant apprécié un peu plus de rapidité du système d’infodivertissement (moins rperformant que l’OpenR de Renault). Il conviendra aussi de bien configurer les touches i-Toogles virtuelles de la finition GT pour accéder aux fonctions rapidement. Malgré tout cet écran panoramique est un vrai plus, et c’est pourquoi si vous choisissez la finition Allure nous vous conseillons de prendre l’option Pack Panoramic Navigation qui pour 800 € vous permettra de disposer d’une multitude d’équipements comme la dalle de 21 pouces, mais aussi les touches i-Toogles virtuelles, des connexions USB-C à l’arrière, la recharge par induction des smartphones et la fonction Trip Planner avec planification des recharges pour les modèles électriques.

Des centimètres en plus, mais pas d'espace en plus à l'intérieur

Si le nouveau Peugeot 3008 voit ses cotes extérieures progresser (+ 9 cm en longueur) cela ne profite malheureusement pas à ses occupants. Aux places arrière, deux adultes trouveront suffisamment de place pour s’installer convenablement (la place centrale étant trop étroite), mais ce modèle fait moins bien que ses concurrents. Le volume de coffre en revanche avec 520 litres affiche une capacité intéressante et facilement « chargeable » avec un seuil de chargement assez bas. S’ajoutent à cela de nombreux espaces de rangement qui se montreront très pratiques dans une utilisation quotidienne.

Sous le capot plus de diesel, mais de l’électrique

Avec son Peugeot 3008 de troisième génération, la marque au lion laisse de côté les moteurs diesels pour utiliser des motorisations thermiques électrifiées ou du 100 % électriques. La version d’entrée de gamme s’équipe du nouveau moteur trois cylindres 1.2 PureTech de 136 ch associé à une boîte double embrayage 6 rapports, dans laquelle est intégré le moteur électrique 48V d’une vingtaine de chevaux et 55 Nm. Ce qui permet des phases électriques, mais sur de courtes distances et à faible allure. Ce système se démarque de ceux des modèles mild hybrid « traditionnels » incapables de se mouvoir sans le moteur thermique. On a aussi le choix en thermique d’une motorisation hybride rechargeable de 195 ch affichant une autonomie en mode électrique de plus de 80 km (WLTP). Enfin, le Peugeot E-3008 est disponible pour le moment en deux versions électriques, l’une de 210 ch et batterie de 73 kWh (autonomie jusqu’à 527 km) et l’autre de 230 ch et batterie de 97 kWh (autonomie jusqu’à 701 km). Enfin, une motorisation plus performante de 320 ch avec deux électromoteurs (quatre roues motrices) arrivera plus tard.

Le dynamisme du 3008 a disparu

Au volant de ce nouveau Peugeot 3008, on ne retrouve pas le dynamisme du précédent opus. La faute en incombe à une prise de poids conséquente. Le précédent modèle avec le bloc mild hybrid de 136 ch pesait presque 150 kg de moins que le nouveau modèle. Et bien entendu, cette prise de poids est encore plus conséquente avec les modèles 100 % électriques qui dépassent les deux tonnes. Cela se traduit au volant par un comportement moins joueur, un train avant toujours incisif, mais moins vif, les changements de cap trahissent une certaine inertie. Heureusement tout cela ne met pas en cause la sûreté du comportement ni le confort du modèle qui par ailleurs se montre très bien insonorisé. Mais l’on prend un peu moins de plaisir au volant, tandis que la consommation est assez élevée en thermique comme en électrique.

S'il est plus moderne il est moins dynamique que par le passé, et le Peugeot 3008 de nouvelle génération à fort à faire face une rude concurrence. En électrique il vient se frotter au Renault Scénic E-Tech Electric, en thermique il se retrouve face au Renault Austral, mais aussi au Hyundai Tucson et aux modèles du groupe Volkswagen comme le Volkswagen Tiguan ou le Skoda Kodiaq qui conservent, tous deux, des motorisations diesels. S’il reste une valeur sûre et affiche un bon rapport prix/équipement, il rentre dans le rang sur le plan du comportement routier tout en conservant un design original, au niveau de sa carrosserie comme dans le traitement de son habitacle.