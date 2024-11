SUV Peugeot 3008 : lequel choisir ?

MOTORISATION MILD HYBRID (hybridation légère)

Hybrid 136 ch e-DCS6

En proposant son moteur trois cylindres 1.2 Puretech remanié et désormais équipé d’une chaîne au lieu d’une courroie, Peugeot veut faire oublier ses déboires avec la précédente génération de ce moteur. Pour éviter de trop polluer, ce moteur qui équipe le nouveau Peugeot 3008 se dote d’une hybridation légère un peu plus poussée que la normale avec le moteur thermique qui est associé à une boîte double embrayage à 6 rapports, qui intègre un moteur électrique 48V de 21 ch et 51 Nm de couple. Cela permet de rouler à très basse vitesse dans les parkings et sur de très courtes distances, la batterie de 0,4 kWh ne pouvant en accepter plus. Cela permet aussi de réduire la consommation, ce qui n’est pas évident au volant, car le Peugeot 3008 a un peu de mal à descendre sous les 7 litres à moins de pratiquer l’écoconduite, mais il faut dire que le poids du modèle dépasse les 1 600 kg, ceci expliquant cela.

Le principal avantage de ce système est de réduire les rejets de CO2 et de ne pas payer trop de malus, de 170 à 240 € pour ce modèle de 136 ch selon la finition. Sur la route, avec 136 ch le Peugeot 3008 n’est pas un « foudre de guerre » d’autant plus qu’il est secondé par une boîte de vitesses un peu lente. Cependant, les accélérations sont bonnes et seules les reprises manquent un peu de tonus. En ville, cette motorisation est bien adaptée offrant une conduite souple et coulée. Le bon point également c’est qu’en entrée de gamme ce modèle est proposé à moins de 39 000 € et que l’on peut envisager un geste commercial de la part du concessionnaire Peugeot lors de l’achat (facilement + de 10 % de remise). Ce moteur séduit par sa facilité d’utilisation et avec un réservoir de 55 litres de carburant il permet d’espacer les passages à la pompe.

Fiche technique

Type : 3 cyl. en ligne turbo, Mild-Hybrid 48V

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance : 136 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 230 Nm à 1 750 tr/mn

Transmission : automatique 6 rapports

Capacité utile de la batterie : 0,4 kWh

0 à 100 km/h : 10s2

Vitesse maxi : 201 km/h

Consommation parcours mixte : 5,5 - 5,6 l/100 km

Rejets de CO2 : 123 - 127 g/km

MOTORISATION HYBRIDE RECHARGEABLE

Plug-in Hybrid 195 ch e-DCS7

Peugeot propose désormais son Peugeot 3008 avec une motorisation hybride rechargeable. Celle-ci est constituée d’un bloc essence 1.6 de 150 ch associé à un moteur électrique de 125 ch (puissance cumulée de 195 ch). La capacité de la batterie étant de 17,8 kWh, cela permet d’envisager sur le papier plus de 80 km en mode électrique. Ce modèle est proposé de série avec un chargeur intégré de 3,5 kW qui peut passer en option (400 €) à 7,4 kW. Rappelons que pour bien profiter d’un hybride rechargeable il convient de recharger la batterie le plus souvent possible pour réduire sa consommation. Malgré tout, la consommation de 0,9 litre d’essence aux 100 kilomètres de la fiche technique sera très difficile à reproduire dans la réalité, surtout lorsque la batterie sera presque vide.

Avec 195 ch sous le capot, on a droit à des accélérations correctes, mais on est aussi tributaire d’un poids important puisque ce modèle s’approche des 2 tonnes sur la balance. C’est pourquoi il n’est pas question de sportivité. Avec cette version, il faut compter sur une facture élevée puisqu’il faut débourser au minimum 42 990 €.

À noter que le nouveau malus au poids qui devait être appliqué au 1er janvier 2025 devait pénaliser ce modèle et ajouter 1 810 € à la facture pour les véhicules livrés après le 1er janvier 2025. Peugeot ayant du retard pour livrer avant la fin de l’année a indiqué que ce malus serait payé par la marque pour tous les véhicules qui ont été commandés jusqu’au 12 septembre 2024 inclus. Depuis un amendement déposé et voté par les députés a retoqué ce nouveau malus. On attendra de savoir ce que décide le gouvernement avant de se réjouir de l’abandon de ce malus remanié.

Fiche technique

Type : 4 cyl. en ligne turbo + Electrique

Cylindrée : 1 598 cm3

Puissance : 150 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 300 Nm à 2 000 tr/mn

Moteur électrique puissance : 125 ch à 9 000 tr/mn

Moteur électrique couple : 118 Nm ch de 300 à 7 320 tr/mn

Transmission : automatique 7 rapports

Capacité utile de la batterie : 17,8 kWh

0 à 100 km/h : 7s8

Vitesse maxi : 220 km/h

Autonomie électrique cycle mixte : 87 - 85 km

Temps de charge sur prise domestique 10A 2,3 kW AC : 9 h 05

Temps de charge sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC : 6 h 14

Temps de charge sur borne de recharge 7,4 kW AC : 5 h 26 (chargeur 3,7 kW) - 2 h 55 (7,4 kW)

Temps de charge sur borne de recharge 11 kW AC : 5 h 26 (chargeur 3,7 kW) - 2 h 55 (7,4 kW)

Consommation parcours mixte : 0,9 l/100 km

Rejets de CO2 : 19 - 21 g/km

MOTORISATIONS ELECTRIQUES (E-3008)

Electrique 210 ch batterie 73 kWh

Pour le moment avant l’arrivée de la version 320 ch (deux moteurs électriques et quatre roues motrices), l’offre électrique du nouveau Peugeot E-3008 se compose d’une motorisation électrique de 210 ch qui affiche une autonomie de plus de 520 ch sur le papier et une motorisation de 230 ch dotée d’une grande autonomie (grâce à une batterie de plus grande capacité) de 700 km. Pour la première motorisation de 210 ch, la batterie de 73 kWh promet une autonomie de plus de 500 km. Ça, c’est ce qu’indique la fiche technique, car dans les faits et après notre essai on se rend compte qu’il n’y a pas de miracle et sur l’autoroute à 130 km/h ce sera 300 km, 440 km sur la route et c’est en ville que l’on se rapproche de la norme WLTP mixte avec 495 km. Peugeot pour sa part indiquant qu’en ville l’on dépasse avec ce SUV allégrement les 600 km.

Autre souci qui perturbe un peu : la recharge. Pour ce qui concerne le courant alternatif, il faudra se contenter du chargeur intégré de 11 kW, Peugeot ne proposant pas (pour le moment ?) de chargeur 22 kW en option. Et pour ce qui concerne le courant continu, ce sera maximum 160 kW et une recharge de 20 à 80 % en 30 minutes. Dans la réalité ce sera plus long, pour passer de 25 à 80 % sur une borne ultrarapide lors de notre essai cela a nécessité 41 minutes. De plus, Peugeot n’a pas jugé bon d’équiper son auto d’un préconditionnement de la batterie (ce qui aurait pu améliorer les temps de recharge), car ce système a été jugé trop énergivore par le constructeur.

Sur l’autoroute, le Peugeot E-3008 se révèle confortable avec une très bonne insonorisation et sur la route, à part sur chaussée bosselée où les suspensions ont tendance à pomper, le confort est également d’un bon niveau. C’est en ville où le Peugeot E-3008 est le plus à l’aise, il consomme moins, se gare assez facilement (bon rayon de braquage, mais faible rétrovision), se fait tout doux grâce à une motorisation très disponible. Pour la récupération, on peut compter sur trois niveaux de régénération, mais pas de fonction « One Pedal », c’est dommage. En ce qui concerne le tarif, ce modèle électrique de 210 ch se négocie en entrée de gamme à 44 990 € (hors bonus).

Fiche technique

Type : synchrone à aimants permanents

Moteur électrique puissance : 210 ch de 3 935 à 14 000 tr/mn

Moteur électrique couple : 345 Nm de 250 à 4 370 tr/mn

Transmission : réducteur à 1 rapport

Batterie capacité utile : 73 kWh

Tension : 400 volts

0 à 100 km/h : 8s8

Vitesse maxi : 170 km/h

Autonomie électrique cycle mixte : 527 - 510 km

Consommation électrique parcours mixte : 16,7 - 17,4 kWh/100 km

Temps de charge sur prise domestique 10A 2,3 kW AC : 22 h 55

Temps de charge sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC : 16 h 10

Temps de charge sur borne de recharge 7,4 kW AC : 6 h 45

Temps de charge sur borne de recharge 11 kW AC : 4 h 30

Temps de charge sur station de recharge rapide DC : 30 min

Electrique 230 ch batterie 97 kWh (Grande autonomie)

Nouveautés dans la gamme du Peugeot E-3008, la version grande autonomie est constituée d’une motorisation de 230 ch et d’une batterie de 96,9 kWh de charge utile. Sur le papier Peugeot annonce pour cette version 700 km avec la finition Allure la moins énergivore. Il faudra sans aucun doute, comme pour la précédente version de 210 ch, compter dans les 200 km de moins sur autoroute, mais l’on devrait se rapprocher de ce niveau en ville.

S’il pèse plus de deux tonnes, ce modèle grande autonomie n’affiche que soixante kilos de plus que le modèle à batterie de 73 kWh et devrait afficher les mêmes dispositions sur la route et l’autoroute. Avec vraisemblablement 500 km d’autonomie sur le réseau routier, cela permet de voir et d’espacer ses passages en station de recharge. Quant au tarif, il augmente de 2 000 € par rapport au modèle de 210 ch, mais conserve le bonus écologique en entrée de gamme (moins de 47 000 €).

Fiche technique

Type : synchrone à aimants permanents

Moteur électrique puissance : 230 ch de 230 à 7 500 tr/mn

Moteur électrique couple : 345 Nm de 250 à 4 370 tr/mn

Transmission : réducteur à 1 rapport

Batterie capacité utile : 96,9 kWh

Tension : 400 volts

0 à 100 km/h : 8s8

Vitesse maxi : 170 km/h

Autonomie électrique cycle mixte : 701 - 669 km

Consommation électrique parcours mixte : 17,1 – 18,1 kWh/100 km

Temps de charge sur prise domestique 10A 2,3 kW AC : 30h20

Temps de charge sur prise domestique Green'Up 14A 3,2 kW AC : 22 h 40

Temps de charge sur borne de recharge 7,4 kW AC : 8 h 55

Temps de charge sur borne de recharge 11 kW AC : 6 h 30

Temps de charge sur station de recharge rapide DC : 27 min