SUV Peugeot 3008 : lequel choisir ?

La troisième génération du SUV Peugeot 3008 dispose désormais d’une gamme pratiquement complète puisque l’on attend plus que la version la plus performante du Peugeot E-3008 qui disposera d’une transmission intégrale grâce à deux électromoteurs d’une puissance totale de 320 ch. En attendant de découvrir ce modèle, pour nous la version la plus intéressante du Peugeot E-3008 et celle de 230 ch (grande autonomie) associée à la finition Allure. Finition à laquelle on pourra ajouter l’option Pack Panoramic Navigation (800 €). Quant à la version thermique du Peugeot 3008, c’est la motorisation de Hybrid de 136 ch et boîte auto e-DCS6 associée également à la finition Allure à laquelle on peut ajouter aussi l’option Pack Panoramic Navigation.

Voici la version du SUV Peugeot 3008 que nous vous conseillons.

Peugeot 3008 Hybrid de 136 ch boîte auto e-DCS6 finition Allure à 38 490 €

Voici la version du SUV Peugeot E-3008 que nous vous conseillons.

Peugeot de 230 ch et batterie de 97 kWh (Grande autonomie) finition Allure à 46 990 €

Afin de tout connaître du SUV Peugeot 3008 et sa version électrique Peugeot E-3008, voici un tableau de gamme qui vous permet de voir l’ensemble des couples motorisation/finition. Attention avant l’achat, il est bon de savoir qu’il est toujours nécessaire de négocier. Si l’on est un bon négociateur obtenir plus de 10 % sur la version de mild-hybrid de 136 ch, deux fois moins sur l’hybride rechargeable et presque rien sur les versions électriques qui bénéficient du bonus écologique de 4 000 € à condition que la facture ne dépasse pas les 47 000 €, sinon il vous faut négocier pour conserver cet avantage. Enfin, si l’on n’arrive pas à obtenir une belle remise on peut négocier une option gratuite ou bien des réductions pour les futures révisions…

TABLEAU DE GAMME

Motorisations/Finitions ALLURE GT Hybrid 136 ch BVA e-DCS6* 38 490 € 42 990 € Plug-in Hybrid 195 ch BVA e-DCS7 42 990 € 47 490 € Electrique 210 ch Batterie 73 kWh 44 990 €** 46 990 €** Electrique 230 ch Batterie 97 kWh 46 990 €** 51 490 €

Malus écologique 2024 : *de 170 à 240 €



Bonus écologique 2024 : **- 4 000 €