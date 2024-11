SUV Peugeot 3008 : lequel choisir ?

FINITION ALLURE

La finition d’entrée de gamme des Peugeot 3008 et Peugeot E-3008 est très bien dotée. On trouve ainsi dans les équipements de série les projecteurs Full LED, les jantes de 19 pouces, les rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques, les feux arrière 3 griffes à LED. Dans l’habitacle on a droit à un i-Cockpit qui dispose de deux écrans de 10 pouces chacun avec la compatibilité AppleCarPlay et AndroidAuto, on a droit également à l’aide au stationnement avec caméra de recul, l’accès et le démarrage sans clé, la climatisation automatique bi-zone, le régulateur limiteur de vitesse, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, l’allumage automatique des phares, la banquette arrière rabattable en trois parties.

Avec cette finition, on peut opter pour 800 € de plus pour l’option Pack Panoramic Navigation qui va changer vos écrans 10 pouces en une magnifique dalle de 21 pouces qui renforce la modernité du modèle. Cette option que nous vous conseillons s’accompagne de touches i-Toogles virtuelles paramétrables, de connexions USB-C à l’arrière (bien pratiques pour les occupants de la banquette), de la recharge par induction des smartphones et spécifiquement pour les modèles électriques, de la fonction Trip Planner avec planification des recharges, même si ce dispositif électronique n’est pas exempt de petits bugs.

Principaux équipements finition Allure

Accès et démarrage mains libres Proximity

Air conditionné automatique bi-zone

Banquette arrière avec dossier rabattable 40/20/40

Ciel de pavillon Noir

Feux arrière 3 griffes à LED

Frein de stationnement électrique

Jantes alliage 19 pouces diamantées

Peugeot i-Cockpit panoramique avec double écran HD flottant (2 x 10 pouces)

Peugeot i-Connect

Planche de bord moussée avec décor tissu RIMINI chiné et alcôve Graphène, façade et aérateurs Noir laqué avec décor Gris Stène

Plancher de coffre modulable 2 positions

Projecteurs Peugeot LED Technology, feux diurnes 3 griffes à LED

Radio DAB, Bluetooth (connexion 2 téléphones), Mirror Screen sans fil (Apple CarPlay/Android Auto) + 1 prise USB-C (Data & charge)

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques, éclairage de seuil

Siège conducteur et passager avec réglage en hauteur manuel

Trois prises 12 V (Console centrale, rang 2, coffre)

VisioPark 1 : caméra de recul HD & aide au stationnement arrière, graphique et sonore

Spécificités Électrique

Câble électrique mode 3 triphasé 22 kW

Chargeur embarqué 11 kW triphasé

Spécificités Hybride rechargeable

Câble de recharge T2 mode 2 (10A/2,3 kW)

Chargeur embarqué 3,7 kW

FINITION GT

La finition haut de gamme GT du Peugeot 3008 dispose de projecteurs Pixel LED (une technologie qui adapte automatiquement le faisceau des phares aux conditions de circulation), la dalle numérique de 21 pouces est de série tout comme la navigation connectée, la reconnaissance vocale, la recharge de smartphone par induction, le Drive Assist associé à un régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go.

S’ajoute à tout cela des jantes alliage de 20 pouces (uniquement avec le Peugeot E-3008 de 230 ch), de multiples connexions USB-C, la fonction Trip Planner avec les modèles électriques. On trouve aussi un hayon motorisé, un volant chauffant, le dispositif VisioPark 1 qui facilite les manœuvres de parking et une « peinture bicolore » grâce à l’apparition d’un toit et becquet arrière Black Diamond. Mais la facture grimpe avec cette finition et nécessite 4 500 € supplémentaires par rapport à la finition Allure (sauf pour l’électrique de 210 ch, + 2 000 €).

Principaux équipements de la finition GT (en plus de ceux de la finition Allure)

Commutation automatique et adaptative des feux de route

Éclairage d'ambiance indirect Jour & nuit sur la planche de bord, les panneaux de portes avant et sous l'écran panoramique 21 pouces, associé aux modes de conduite, personnalisable en 8 couleurs

Drive Assist, Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

Hayon motorisé avec accès mains libres

Jantes alliage de 20 pouces (sur électrique 230 ch Grande autonomie)

Peugeot i-Cockpit panoramique avec écran incurvé et flottant 21 pouces HD et PEUGEOT i-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables

Peugeot i-Connect Advanced avec Navigation 3D connectée, Reconnaissance vocale connectée en langage naturel, ChatGPT, 4 prises USB (1 prise USB-C Data & charge et 1 prise USB-C Charge à l'avant, 2 prises USB-C Charge à l'arrière). Fonction Trip Planner avec planification des recharges (sur Electrique)

Projecteurs Peugeot Pixel LED avec feux diurnes 3 griffes à LED

Toit et becquet arrière Black Diamond

VisioPark 1 : caméra de recul HD & aide au stationnement avant et arrière, graphique et sonore

Volant Chauffant