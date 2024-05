Renault Scénic e-Tech électrique (2024) VS Peugeot e-3008 (2024) : quel SUV électrique français acheter ? (Comparatif vidéo)

Le 3008 et Scénic sont deux énormes success-story pour Peugeot et Renault. Si le modèle au losange a failli disparaître, il est revenu sur le devant de la scène dans une inédite version 100 % électrique et ce retour semble plus que probant puisqu’il vient de recevoir le titre de Voiture de l’année 2024. Face à lui, un challenger de poids en la présence du Peugeot e-3008, qui doit relever le défi de faire aussi bien que le précédent qui fut un énorme carton commercial et pendant longtemps la référence de la catégorie des SUV compacts. Toutefois, la situation semble plus complexe qu’il n’y paraît car les premiers essais sont moins concluants que l’on pouvait penser. Toutefois, après un premier succès étriqué face au Volkswagen ID.4, il se confronte aujourd’hui à un de ses rivaux les plus dangereux.

Stylistiquement, nos deux adversaires nous en mettent plein la vue. Avec ses lignes encore plus statutaires que le précédent, le 3008 impressionne avec sa large calandre, dans laquelle se fondent les feux de jour en forme de griffes, le tout surplombé par des projecteurs fins et le logo 3008. Une autre caractéristique de ce 3008 est son profil avec des faux airs de SUV coupé. Le style du Scénic est aussi affirmé avec sa calandre en deux plans, des feux de jours identiques à ceux de la Clio restylée et aussi des projecteurs effilés. Le modèle du losange abandonne son allure de monospace pour se positionner dans l’univers des SUV.

Plus imposant visuellement, le 3008 confirme cette impression dans la réalité avec une longueur de 4,54 m soit 7 cm supplémentaires par rapport au Scénic mais le Peugeot est aussi plus haut (+ 7 cm), ce qui renforce le côté statutaire. Dommage que cela ne soit pas synonyme d’une plus grande habitabilité.

Aspects pratiques : la taille ne fait pas tout

Plus petit et malgré le fait qu’il ait abandonné sa banquette arrière coulissante figurant sur les précédentes générations, il n’en reste pas moins que le Scénic se révèle plus accueillant pour les passagers arrière. L’espace aux genoux est particulièrement généreux et largement supérieur à celui du 3008. Les occupants se sentiront nettement plus à leur aise dans le Renault et éviteront un sentiment d’enfermement ressenti à bord du 3008. Pour ce qui est des autres cotes, Scénic et 3008 font jeu égal.

Ce dernier prend toutefois sa revanche avec un volume de chargement plus conséquent de 520 litres contre 480 litres selon la norme VDA. Il faut ajouter à cela un seuil de chargement moins haut et une marche dans le coffre beaucoup plus significative dans le Scénic. Toutefois, les deux modèles possèdent des hayons automatiques, mais leur plancher n’est pas plat lorsqu’on rabat la banquette arrière. On regrettera l'absence également d'un coffre à l'avant sur nos deux adversaires du jour, présent sur d'autres modèles électriques.

Note : 13,2 /20 12,5 /20

Présentation : le futur aujourd'hui

À bord, deux univers s’opposent mais ils partagent un point commun la modernité. Du côté de chez Peugeot, la marque au lion a réinventé son habitacle avec une nouvelle génération du i-cockpit qui se compose notamment d’un immense écran incurvé large de 53 cm (21 pouces), couplé à un petit volant et à un écran regroupant dix raccourcis numériques. Particulièrement enveloppante, cette présentation dégage une impression de qualité avec notamment du tissu sur les contre-portes et la planche de bord, ainsi que des plastiques moussés sur les parties hautes et visibles. Dommage que certains plastiques détonnent comme ceux utilisés pour le rangement sur la console centrale.

Ambiance très high-tech dans le Scénic avec une planche de bord semblable à celle de la Mégane E-Tech composée de deux écrans de 12 pouces en forme de L. Pourvu d’un système d’exploitation conçu par Google, ce dispositif dénommé Open R fait preuve d’une plus grande fluidité et d’une utilisation plus naturelle que celle du 3008. Les rangements sont également plus nombreux.

Budget : le 3008 dit merci à sa garantie

Avec le moteur de 220 ch et la batterie de 87 kWh, le Renault Scénic E-Tech électrique est commercialisé à des tarifs qui débutent à partir de 46 990 €. Notre version Esprit Alpine est vendue 48 990 €. Il faut compter 44 990 € pour le e-3008 en entrée de gamme et 46 990 € en finition GT. Bonne nouvelle, les deux peuvent profiter du bonus de 4 000 € réservé aux véhicules électriques car la finition Esprit Alpine est considérée comme une option, donc prise en compte pour le calcul du bonus. Le SUV du losange part tout de même avec un désavantage de 2 000 € et cet écart se creuse car le 3008 bénéficie d’une garantie de 8 ans/160 000 km largement supérieure à celle du Scénic qui doit se contenter d’une basique de 2 ans/kilométrage illimité. Le 3008 revendique aussi d’une valeur de revente supérieure. Au final, le 3008 domine cette catégorie.

Note : 13,2 /20 16,4 /20

Équipement : le plein et plus

Aujourd’hui, pour ce comparatif, nous avons les déclinaisons les plus dynamiques de nos protagonistes dénommées GT sur le 3008 et Esprit Alpine sur le Scénic. Elles sont respectivement vendues 46 990 € pour le SUV de Peugeot et 48 990 € pour le Renault.

Le 3008 est doté de série des projecteurs Pixel LED, du i-cockpit panoramique 21 pouces, de la navigation connectée, des 10 i-toogle numériques, de la recharge par induction des smartphones, du régulateur de vitesse adaptatif, de la commutation automatique et adaptatif des projecteurs, du hayon motorisé avec fonction mains-libres, de l’accès et du démarrage sans clé, des sièges et du volant chauffants, ainsi que des jantes alliage 20 pouces.

De son côté, le Scénic offre le hayon arrière motorisé, différents modèles de conduite par l’intermédiaire du dispositif « multi-sense », des vitres arrière surteintées, du régulateur de vitesse adaptatif, de l’accès et du démarrage sans clé, du chargeur de smartphone par induction, de l’écran central 12 pouces avec openR link, de la navigation, des services Google et du planificateur de trajet.

À cela s’ajoute quelques touches de sportivité extérieures et intérieures avec notamment une sellerie spécifique, des sièges avant et volant chauffants ainsi que des jantes 20 pouces.

La dotation est proche, même si le Scénic doit faire l’impasse sur la caméra 360°, ou le stationnement automatique mais il possède quelques originalités comme le toit panoramique occultant électriquement (Solarbay) est disponible en option au prix de 1 500 € et un accoudoir arrière malin. Des accessoires indisponibles sur le 3008.