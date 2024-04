Peugeot e-3008 VS Volkswagen ID.4 : premiere mise en danger (Comparatif vidéo)

L’introduction de la version électrique représente la grande nouveauté de la troisième génération du 3008. En attendant la déclinaison grande autonomie forte d’une batterie de 98 kWh permettant d’atteindre 700 km en tout électrique, le 3008 est uniquement disponible avec une batterie de 73 kWh lui permettant de parcourir 527 km. Face à lui, l’ID.4 est apparu sur le marché il y a maintenant près de 4 ans et il est décliné dans de multiples configurations, que ce soit en termes de batteries (52 ou 77 kWh) ou de moteurs (170 ch, 286 ch ou 340 ch). Malgré ce large choix, le succès n’a pas été au rendez-vous et l’ID.4 comme les autres modèles électriques de Volkswagen peinent à séduire. Le succès, c’est que Peugeot souhaite retrouver après l’énorme engouement du second 3008, mais il est clair que cela ne sera pas chose aisée. En effet, la concurrence s’est considérablement renforcée et le Tesla Model Y représente toujours l’épouvantail de la catégorie.

Au-delà des différences techniques dont nous reparlerons ultérieurement, 3008 et ID.4 se distinguent surtout par des styles radicalement opposés. Ainsi, le nouveau SUV de Peugeot se démarque incontestablement de la précédente génération. Il fait la part belle aux lignes tendues avec notamment une face avant impressionnante composé d'une calandre ton caisse qui occupe toute la largeur de la voiture et se confond avec les feux de jour en forme de griffes. Elle est surplombée par le logo « 3008 » et encadrée par des projecteurs fins. L’arrière est du même acabit avec une poupe verticale très haute. Enfin, la dernière particularité réside dans le profil et Peugeot a cédé aux sirènes du SUV coupé. L’ensemble est indéniablement moderne et statutaire. Une chose est sûre : on aime ou on déteste.

Design radicalement distinct pour cette ID.4, qui se caractérise par ses formes tout en rondeurs. L’un à côté de l’autre, le SUV de Volkswagen donne l'impresssion d'être beaucoup plus massif. Cette distinction se remarque aussi au niveau de la présentation intérieure. Ainsi, sur le 3008, Peugeot a inauguré une nouvelle génération de son i-cockpit, très spectaculaire avec une immense dalle numérique large de 53 cm (21 pouces). Un second écran accueille les i-Toogle inaugurés sur la dernière génération de 308. Il est possible de faire glisser l’écran sur le côté afin d’augmenter le nombre de fonctionnalités. Elles sont dorénavant au nombre de 10. Particulièrement enveloppante, cette présentation dégage une impression de qualité avec notamment du tissu sur les contre-portes et la planche de bord, ainsi que des plastiques moussés sur les parties hautes et visibles. Dommage que certains plastiques détonnent comme ceux utilisés pour le rangement sur la console centrale.

À l’intérieur de l’ID.4, tout est différent. Celui-ci a reçu une sorte de mini restylage avec l’introduction de série d’un écran multimédia de 12,9 pouces à la place de 10 auparavant. L’organisation connue est très proche de celle de la ID.3 avec une planche de bord plutôt épurée. L’un des gros changements réside dans le déplacement de la boîte de vitesses, qui n’est désormais plus collée à l’instrumentation. Excellente nouvelle ! Mais on n’en dira pas de même de cette dernière, toujours composée d’un tout petit écran numérique, pouvant être relayé par un affichage tête haute. Alors oui, la lisibilité est bonne, mais il faut reconnaître que cela fait bizarre vu la tendance actuelle. À noter aussi la nouvelle interface de l’écran multimédia. Celui-ci améliore grandement son ergonomie même si les menus sont encore très nombreux.

Aspects pratiques : un ID.4 mieux pourvu

Ayant grandi de 9 cm, le nouveau 3008 mesure dorénavant 4,54 m de long. C’est juste 4 cm de moins que le Volkswagen (4,58 m). Cet écart se retrouve aussi pour l’empattement avec 2,73 contre 2,77 m. Plus grand, l’ID.4 fait jouer ses quelques centimètres supplémentaires afin d’offrir une habitabilité arrière plus généreuse. Cela se constate notamment au niveau de l’espace aux jambes nettement plus important qu’à bord du 3008, mais aussi de la largeur intérieure. Il faut ajouter à cela que les passagers arrière du français auront une impression d’enfermement en raison de la surface vitrée réduite à bord du Peugeot.

La supériorité de l’allemand se traduit également au niveau du coffre avec une contenance plus importante et ce même si les valeurs sont relativement proches avec 520 litres pour le 3008 contre 543 litres pour le ID.4. Toutefois, ce dernier possède un seuil de chargement plus bas, ce qui facilite l’usage au quotidien. Il faut noter que les deux disposent dans nos versions d’essai d’un seuil de coffre modulable permettant en particulier de ranger les câbles.

Budget : la nouvelle garantie du 3008 fait la différence

Les tarifs du e-3008 débutent à partir à 42 990 € en finition Allure et 46 990 € en finition GT, celle de notre essai aujourd’hui. Face à lui, les prix de l’ID.4 commencent à 43 990 €, mais avec la petite batterie de 52 kWh et le petit moteur de 170 ch. Pour acquérir les versions pourvues du nouveau bloc de 286 ch, il faudra débourser au minimum 45 990 € et même 1 000 € de plus pour la finition Life Max qui nous intéresse aujourd’hui.

Avant tout, avec un prix de vente de 46 990 €, il faut préciser que nous deux adversaires du jour sont éligibles au bonus dédié aux électriques, à savoir 4 000 €. Une bonne nouvelle pour votre budget. Mais le 3008 n'a pas que cet atout en poche, car il est garanti 8 ans ou 160 000 km à condition de faire son entretien dans le réseau du lion alors que l’ID.4 doit se contenter d’une garantie basique de 2 ans/kilométrage illimitée. Enfin, si l’on se base sur les valeurs de revente actuelle de Peugeot, la cote du 3008 est plus forte que celle du Volkswagen. Tout cela permet au 3008 de dominer aisément son concurrent.

Équipement : bonnet blanc et blanc bonnet

Même si le e-3008 et l’ID.4 sont commercialisés au même prix, leur dotation respective demeure bien différente.

Ainsi, avec son niveau GT, qui constitue le haut de gamme, le e-3008 est équipé des projecteurs Pixel LED, du i-cockpit panoramique 21 pouces, de la navigation connectée, des 10 raccourcis numériques dénommés i-toogle, de la recharge par induction, du régulateur de vitesse adaptatif, de la commutation automatique et adaptatif des projecteurs, de la sellerie alcantara, du hayon motorisé avec fonction mains-libres, du volant chauffant et des jantes alliage 20 pouces. Dommage que les sièges avant soient manuels.

L’ID.4 se distingue par un équipement proche composé notamment des jantes 19 pouces – (les 20 pouces sont en option à 645 €), d’une climatisation automatique bizone, du régulateur de vitesse adaptatif, de l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, du hayon automatique, des sièges électriques chauffants, tout comme le volant, des vitres arrière surteintées et des projecteurs Matrix LED.

Léger avantage donc pour le Peugeot, mais rien de décisif pour autant.