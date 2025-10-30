2. Trois finitions disponibles
Le Peugeot 3008 hybride rechargeable 195 est disponible en France avec 3 finitions.
Le niveau Allure, à partir de 43 490 € s’avère déjà très bien équipé. Il embarque comme principaux équipements de série les projecteurs Full LED, l’i-cockpit panoramique composé de deux écrans de 10 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et AndroidAuto, l’aide au stationnement avec caméra de recul, l’accès et le démarrage sans clé, la climatisation bizone, 6 airbags, le régulateur limiteur de vitesse, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, l’allumage automatique des phares, la banquette arrière rabattable, les rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques et les jantes alliage 18 pouces.
Le niveau GT, à partir de 47 990 €, ajoute le hayon motorisé, les inserts extérieurs noirs, la navigation connectée, la recharge par induction des smartphones, le régulateur de vitesse adaptatif, la commutation automatique et adaptatif des projecteurs, le volant chauffant et les jantes alliage 19 pouces.
Le niveau GT Exclusive, à partir de 50 490 €, ajoute la sellerie en Alcantara, les sièges avant massants et à réglages électriques, la caméra 360°, la conduite semi-autonome de niveau 2, la recharge smartphone sans fil, les jantes alliage de 20’’ et le chargeur embarqué 7,4 kW.
Equipements et options
Version : III 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 GT EXCLUSIVE E-DCS7
Equipements de sécurité
ABS
ESP avec aide au démarrage en pente
Commutation automatique des feux de route
Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR
6 airbags: frontaux conducteur et passager auto-adaptatifs (passager neutralisable par clé),
Feux diurnes 3 griffes à LED
Accès et démarrage mains libres Proximity
Feux AR 3 griffes à LED 3D
Contrôle de traction
Equipements de confort
Direction assistée
Vitres AV électriques
Lève-vitres AV/AR électriques et séquentiels avec antipincement
Siège conducteur à réglage lombaire manuel
Frein de stationnement électrique
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec réglage et rabattement électriques, éclairage de seuil
Allumage automatique des phares
Volant chauffant
Sièges AV chauffants
Volant compact, cuir fleur lisse et perforé avec commandes intégrées
PEUGEOT i-Cockpit panoramique avec écran incurvé et flottant 21'' HD
Sièges AV à réglage en hauteur manuel
Banquette AR avec dossier rabattable 40/20/40 avec accoudoir central
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 20'' diamantées SOFIA Noir Orbital, vernis mat
Toit et becquet AR Black Diamond
Sellerie tissu NEW UZIRIS embossé, accompagnement TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné,
Autres équipements
Air conditionné automatique bi-zone
Pare-brise feuilleté acoustique
Détection de sous-gonflage indirecte
Habitacle et ciel de pavillon Noir
6 HP (2 tweeters et 2 woofers à l'AV et 2 larges bandes à l'AR)
Chargeur embarqué 3,7kW
Câble de recharge T2 mode 2 (10 A / 2,3 kW)
Hayon motorisé avec accès mains libres
Pédalier et repose pied aluminium
Pack Safety Plus
Plancher de coffre modulable 2 positions
4 poignées de maintien rétractables (2 à l'AV et 2 à l'AR)
PEUGEOT i-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables
Visiopark 1
Projecteurs PEUGEOT PIXEL LED
Monogrammes ailes AV: 'blason PEUGEOT'
Eléments de style intérieure
Eclairage d'ambiance indirect, jour & nuit sur la planche de bord,
Seuil de portes AV inox avec lettrage PEUGEOT
Surtapis AV et AR avec surpiqûres Iced Clay et logo GT
Commutation adaptative des projecteurs
Eléments de style éxterieur
Monogrammes AR 3008 et Plug-in
Kit de dépannage de pneumatique
2 prises 12 V (Console centrale, coffre)
Eclairage intérieur
Boîte de vitesse automatique, séquentielle (7 rapports)
Intérieur Alcantara Executive
PEUGEOT i-Connect Advanced
Pack 360° Vision & Drive Assist Plus
Options disponibles
-
Teinte métallisée:
0 €
-
Chargeur embarqué 7,4 kW:
400 €
-
Attelage rotule démontable sans outil:
800 €
-
Intérieur Mistral Executive:
1500 €
Photos (27)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération