Le Peugeot 3008 hybride rechargeable 195 est disponible en France avec 3 finitions.

Le niveau Allure, à partir de 43 490 € s’avère déjà très bien équipé. Il embarque comme principaux équipements de série les projecteurs Full LED, l’i-cockpit panoramique composé de deux écrans de 10 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et AndroidAuto, l’aide au stationnement avec caméra de recul, l’accès et le démarrage sans clé, la climatisation bizone, 6 airbags, le régulateur limiteur de vitesse, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, l’allumage automatique des phares, la banquette arrière rabattable, les rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques et les jantes alliage 18 pouces.

Le niveau GT, à partir de 47 990 €, ajoute le hayon motorisé, les inserts extérieurs noirs, la navigation connectée, la recharge par induction des smartphones, le régulateur de vitesse adaptatif, la commutation automatique et adaptatif des projecteurs, le volant chauffant et les jantes alliage 19 pouces.

Le niveau GT Exclusive, à partir de 50 490 €, ajoute la sellerie en Alcantara, les sièges avant massants et à réglages électriques, la caméra 360°, la conduite semi-autonome de niveau 2, la recharge smartphone sans fil, les jantes alliage de 20’’ et le chargeur embarqué 7,4 kW.