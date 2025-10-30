Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Peugeot 3008 (3e Generation)

Essai

Peugeot 3008 - Que vaut l'hybride rechargeable ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

0  

2. Trois finitions disponibles

 

Peugeot 3008 - Que vaut l'hybride rechargeable ?

Le Peugeot 3008 hybride rechargeable 195 est disponible en France avec 3 finitions.

Le niveau Allure, à partir de 43 490 € s’avère déjà très bien équipé. Il embarque comme principaux équipements de série les projecteurs Full LED, l’i-cockpit panoramique composé de deux écrans de 10 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et AndroidAuto, l’aide au stationnement avec caméra de recul, l’accès et le démarrage sans clé, la climatisation bizone, 6 airbags, le régulateur limiteur de vitesse, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, l’allumage automatique des phares, la banquette arrière rabattable, les rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques et les jantes alliage 18 pouces.

Le niveau GT, à partir de 47 990 €, ajoute le hayon motorisé, les inserts extérieurs noirs, la navigation connectée, la recharge par induction des smartphones, le régulateur de vitesse adaptatif, la commutation automatique et adaptatif des projecteurs, le volant chauffant et les jantes alliage 19 pouces.

Le niveau GT Exclusive, à partir de 50 490 €, ajoute la sellerie en Alcantara, les sièges avant massants et à réglages électriques, la caméra 360°, la conduite semi-autonome de niveau 2, la recharge smartphone sans fil,  les jantes alliage de 20’’ et le chargeur embarqué 7,4 kW.

Equipements et options

Version : III 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 GT EXCLUSIVE E-DCS7

Equipements de sécurité

  • ABS

  • ESP avec aide au démarrage en pente

  • Commutation automatique des feux de route

  • Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR

  • 6 airbags: frontaux conducteur et passager auto-adaptatifs (passager neutralisable par clé),

  • Feux diurnes 3 griffes à LED

  • Accès et démarrage mains libres Proximity

  • Feux AR 3 griffes à LED 3D

  • Contrôle de traction

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Vitres AV électriques

  • Lève-vitres AV/AR électriques et séquentiels avec antipincement

  • Siège conducteur à réglage lombaire manuel

  • Frein de stationnement électrique

  • Essuie-vitre AV à déclenchement automatique

  • Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec réglage et rabattement électriques, éclairage de seuil

  • Allumage automatique des phares

  • Volant chauffant

  • Sièges AV chauffants

  • Volant compact, cuir fleur lisse et perforé avec commandes intégrées

  • PEUGEOT i-Cockpit panoramique avec écran incurvé et flottant 21&#039;&#039; HD

  • Sièges AV à réglage en hauteur manuel

  • Banquette AR avec dossier rabattable 40/20/40 avec accoudoir central

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 20&#039;&#039; diamantées SOFIA Noir Orbital, vernis mat

  • Toit et becquet AR Black Diamond

  • Sellerie tissu NEW UZIRIS embossé, accompagnement TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné,

Autres équipements

  • Air conditionné automatique bi-zone

  • Pare-brise feuilleté acoustique

  • Détection de sous-gonflage indirecte

  • Habitacle et ciel de pavillon Noir

  • 6 HP (2 tweeters et 2 woofers à l&#039;AV et 2 larges bandes à l&#039;AR)

  • Chargeur embarqué 3,7kW

  • Câble de recharge T2 mode 2 (10 A / 2,3 kW)

  • Hayon motorisé avec accès mains libres

  • Pédalier et repose pied aluminium

  • Pack Safety Plus

  • Plancher de coffre modulable 2 positions

  • 4 poignées de maintien rétractables (2 à l&#039;AV et 2 à l&#039;AR)

  • PEUGEOT i-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables

  • Visiopark 1

  • Projecteurs PEUGEOT PIXEL LED

  • Monogrammes ailes AV: &#039;blason PEUGEOT&#039;

  • Eléments de style intérieure

  • Eclairage d&#039;ambiance indirect, jour &amp; nuit sur la planche de bord,

  • Seuil de portes AV inox avec lettrage PEUGEOT

  • Surtapis AV et AR avec surpiqûres Iced Clay et logo GT

  • Commutation adaptative des projecteurs

  • Eléments de style éxterieur

  • Monogrammes AR 3008 et Plug-in

  • Kit de dépannage de pneumatique

  • 2 prises 12 V (Console centrale, coffre)

  • Eclairage intérieur

  • Boîte de vitesse automatique, séquentielle (7 rapports)

  • Intérieur Alcantara Executive

  • PEUGEOT i-Connect Advanced

  • Pack 360° Vision &amp; Drive Assist Plus

Options disponibles

  • Teinte métallisée

     : 

    0 €

  • Chargeur embarqué 7,4 kW

     : 

    400 €

  • Attelage rotule démontable sans outil

     : 

    800 €

  • Intérieur Mistral Executive

     : 

    1500 €

Page précédente
Page suivante

Photos (27)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Peugeot 3008 (3e Generation)

Peugeot 3008 (3e Generation)

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité