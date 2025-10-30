Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Peugeot 3008 - Que vaut l'hybride rechargeable ?

Alexandre Bataille

3. Notre avis sur le Peugeot 3008 PHEV et face à la concurrence

 

Peugeot 3008 - Que vaut l'hybride rechargeable ?

 

Le concurrence : au final peu de rivaux directs

Le 3008 Plug-in Hybrid 195 se positionne face à ses cousins du groupe Stellantis, les Opel Grandland et Citroën C5 Aircross équipés du même ensemble technique. Il est vendu un peu plus cher. Le 3008 reste compétitif face aux Cupra Terramar ou Volkswagen Tiguan hybrides rechargeables, tous au-delà des 50 000 €.

A retenir : plus efficient qu'auparavant

Le nouveau groupe hybride rechargeable de 195 ch marque un réel progrès en autonomie et en efficience par rapport à l’ancien système. Il devient aisé d’approcher les 80 km en une charge et si le niveau de puissance revendiqué n’est pas vraiment au rendez-vous, les clients apprécieront sa consommation maîtrisée lorsque les batteries son vides. Toutefois, son poids élevé (avec malus à la clé) et sa recharge lente peuvent le rendent moins intéressant financièrement que la version électrique (e-3008) mais face à la concurrence hybride rechargeable, le 3008, se place, pour le moment, comme l’un des plus accessibles.

Caradisiac a aimé

  • La sobriété en carburant
  • Les volumes de coffre et de résevoirs inchangés
  • La qualité perçue
  • L'autonomie en tout électrique satisfaisante

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • La faible puissance de recharge
  • Le malus au poids
  • Les tarifs similaires à l'électrique

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 GT EXCLUSIVE E-DCS7 55 (wltp) 50 490 €  €
