3. Notre avis sur le Peugeot 3008 PHEV et face à la concurrence
Le concurrence : au final peu de rivaux directs
Le 3008 Plug-in Hybrid 195 se positionne face à ses cousins du groupe Stellantis, les Opel Grandland et Citroën C5 Aircross équipés du même ensemble technique. Il est vendu un peu plus cher. Le 3008 reste compétitif face aux Cupra Terramar ou Volkswagen Tiguan hybrides rechargeables, tous au-delà des 50 000 €.
A retenir : plus efficient qu'auparavant
Le nouveau groupe hybride rechargeable de 195 ch marque un réel progrès en autonomie et en efficience par rapport à l’ancien système. Il devient aisé d’approcher les 80 km en une charge et si le niveau de puissance revendiqué n’est pas vraiment au rendez-vous, les clients apprécieront sa consommation maîtrisée lorsque les batteries son vides. Toutefois, son poids élevé (avec malus à la clé) et sa recharge lente peuvent le rendent moins intéressant financièrement que la version électrique (e-3008) mais face à la concurrence hybride rechargeable, le 3008, se place, pour le moment, comme l’un des plus accessibles.
Caradisiac a aimé
- La sobriété en carburant
- Les volumes de coffre et de résevoirs inchangés
- La qualité perçue
- L'autonomie en tout électrique satisfaisante
Caradisiac n'a pas aimé
- La faible puissance de recharge
- Le malus au poids
- Les tarifs similaires à l'électrique
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|III 1.6 PLUG-IN HYBRID 195 GT EXCLUSIVE E-DCS7
|55 (wltp)
|50 490 €
|€
Photos (27)
Sommaire
