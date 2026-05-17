La troisième génération du Jeep Compass change du tout au tout et devient encore plus désirable. Pour tout connaître de ce modèle, voici son guide d’achat.
3. Quelle finition choisir pour le SUV Jeep Compass ?
Depuis que la finition First Edition a disparu (il s’agissait d’une série spéciale de lancement), il ne reste que deux finitions au menu du Jeep Compass. Entre la finition Altitude et la finition Summit, la différence est de plus de 3 000 €, il est donc intéressant d’analyser la dotation et de choisir la finition dotée du meilleur rapport prix/équipement.
Finition Altitude
La finition d’entrée de gamme du Jeep Compass se nomme Altitude et elle très bien dotée. On a droit avec cette finition à des jantes alliage de 18 ou 19 pouces en fonction de la motorisation choisie, mais aussi du système Selec-Terrain, il s’agit d’une panoplie d’aides à la conduite facilitant la conduite sur sol difficile. Ce système joue sur la réactivité de l’accélérateur, l’assistance de direction et l’ESP, afin de faciliter la progression dans la boue, sur la neige, le sable, etc. On trouve également une autre aide à la conduite, le Drive Assist de niveau 2, mais sans régulateur adaptatif (une option dans un Pack Drive Assist Plus à 1 750 €). L’instrumentation est un écran numérique de 10,25 pouces est de série, ainsi que l’écran multimédia de 16 pouces avec réplication de smartphone sans fil. On a droit également à un GPS intégré, une caméra de recul, des radars de stationnement avant et arrière, une climatisation bi-zone, des projecteurs à LED. Avec la peinture de série Hawaï d’un vert pimpant, le Jeep Compas avec cette finition d’entrée de gamme en impose déjà et ne passe pas inaperçu.
Principaux équipements de la finition Altitude
- Aide au stationnement avant et arrière
- Alarme
- Allumage auto des feux
- Assistance à la conduite semi-autonome Drive Assist de niveau 2
- Banquette arrière rabattable 40/20/40
- Câble de recharge mode 3 (sur électrique)
- Câble de recharge mode 2 (sur Plug-In)
- Caméra de recul
- Climatisation auto bi-zone
- Combiné d’instrumentation numérique configurable à écran TFT de 10,25 pouces
- Commutation automatique feux de route/feux de croisement
- Éclairage d’ambiance monochrome à LED
- Éclairage extérieur de courtoisie dans les rétroviseurs
- Essuie-glaces automatiques
- Feux arrière à LED
- Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en côte
- Freinage autonome d’urgence
- Jantes alliage 18 pouces (avec e-hybrid)
- Jantes alliage 19 pouces (avec plug-in et électrique)
- Prises USB type A et C
- Projecteurs LED
- Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse intelligent
- Rétroviseur intérieur photochromique
- Rétroviseurs extérieurs Noir brillant dégivrants rabattables électriquement
- Sellerie tissu Gris - Anthracite
- Services connectés Uconnect Services
- Siège conducteur et passager à réglage manuel
- Système anticollision actif
- Système d’assistance au maintien dans la voie
- Système d’avertissement de franchissement de ligne avec correction
- Système de navigation GPS
- Système de préconditionnement de l’habitacle (avec plug-in et électrique)
- Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
- Système d’ouverture et de démarrage sans clé
- Système multimédia à écran tactile 16 pouces avec Apple CarPlay/Android Auto sans fil
- Système Selec-Terrain à 4 modes de conduite (5 sur Plug-In)
Finition Summit
La finition haut de gamme Summit est accessible moyennant une augmentation conséquente de tarif de 3 300 € pour la version micro-hybride de 145 ch, 3 500 € pour l’hybride rechargeable et 3 100 € pour l’électrique. Avec cette finition, les jantes passent en 20 pouces pour le Plug-in et l’électrique, la calandre est éclairée, des barres de toit apparaissent, les projecteurs ont droit au système Matrix à LED, le siège conducteur est à réglages électriques et devient chauffant tout comme le volant, les vitres et la lunette sont surteintées.
Principaux équipements de la finition Summit (en plus des équipements Altitude)
- Barres de toit longitudinales
- Calandre à 7 fentes éclairée
- Éclairage d’ambiance multicolore à LED
- Feux arrière avec Signature et Logo LED Premium
- Jantes alliage 20 pouces (avec plug-in et électrique)
- Pare-brise chauffant
- Projecteurs Matrix LED
- Projecteurs antibrouillards avant à LED
- Sellerie TEP Premium
- Siège conducteur électrique
- Sièges (conducteur et passager) chauffants
- Vitres et lunette arrière surteintées
- Volant chauffant
Caradisiac vous conseille la finition Altitude qui joue la carte de la sobriété tout en étant assez bien dotée et pouvant recevoir de nombreuses options si le cœur vous en dit.
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