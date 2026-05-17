La troisième génération du Jeep Compass change du tout au tout et devient encore plus désirable. Pour tout connaître de ce modèle, voici son guide d’achat.

Finition Altitude

La finition d’entrée de gamme du Jeep Compass se nomme Altitude et elle très bien dotée. On a droit avec cette finition à des jantes alliage de 18 ou 19 pouces en fonction de la motorisation choisie, mais aussi du système Selec-Terrain, il s’agit d’une panoplie d’aides à la conduite facilitant la conduite sur sol difficile. Ce système joue sur la réactivité de l’accélérateur, l’assistance de direction et l’ESP, afin de faciliter la progression dans la boue, sur la neige, le sable, etc. On trouve également une autre aide à la conduite, le Drive Assist de niveau 2, mais sans régulateur adaptatif (une option dans un Pack Drive Assist Plus à 1 750 €). L’instrumentation est un écran numérique de 10,25 pouces est de série, ainsi que l’écran multimédia de 16 pouces avec réplication de smartphone sans fil. On a droit également à un GPS intégré, une caméra de recul, des radars de stationnement avant et arrière, une climatisation bi-zone, des projecteurs à LED. Avec la peinture de série Hawaï d’un vert pimpant, le Jeep Compas avec cette finition d’entrée de gamme en impose déjà et ne passe pas inaperçu.

Principaux équipements de la finition Altitude

Aide au stationnement avant et arrière

Alarme

Allumage auto des feux

Assistance à la conduite semi-autonome Drive Assist de niveau 2

Banquette arrière rabattable 40/20/40

Câble de recharge mode 3 (sur électrique)

Câble de recharge mode 2 (sur Plug-In)

Caméra de recul

Climatisation auto bi-zone

Combiné d’instrumentation numérique configurable à écran TFT de 10,25 pouces

Commutation automatique feux de route/feux de croisement

Éclairage d’ambiance monochrome à LED

Éclairage extérieur de courtoisie dans les rétroviseurs

Essuie-glaces automatiques

Feux arrière à LED

Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en côte

Freinage autonome d’urgence

Jantes alliage 18 pouces (avec e-hybrid)

Jantes alliage 19 pouces (avec plug-in et électrique)

Prises USB type A et C

Projecteurs LED

Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse intelligent

Rétroviseur intérieur photochromique

Rétroviseurs extérieurs Noir brillant dégivrants rabattables électriquement

Sellerie tissu Gris - Anthracite

Services connectés Uconnect Services

Siège conducteur et passager à réglage manuel

Système anticollision actif

Système d’assistance au maintien dans la voie

Système d’avertissement de franchissement de ligne avec correction

Système de navigation GPS

Système de préconditionnement de l’habitacle (avec plug-in et électrique)

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

Système d’ouverture et de démarrage sans clé

Système multimédia à écran tactile 16 pouces avec Apple CarPlay/Android Auto sans fil

Système Selec-Terrain à 4 modes de conduite (5 sur Plug-In)

Finition Summit

La finition haut de gamme Summit est accessible moyennant une augmentation conséquente de tarif de 3 300 € pour la version micro-hybride de 145 ch, 3 500 € pour l’hybride rechargeable et 3 100 € pour l’électrique. Avec cette finition, les jantes passent en 20 pouces pour le Plug-in et l’électrique, la calandre est éclairée, des barres de toit apparaissent, les projecteurs ont droit au système Matrix à LED, le siège conducteur est à réglages électriques et devient chauffant tout comme le volant, les vitres et la lunette sont surteintées.

Principaux équipements de la finition Summit (en plus des équipements Altitude)

Barres de toit longitudinales

Calandre à 7 fentes éclairée

Éclairage d’ambiance multicolore à LED

Feux arrière avec Signature et Logo LED Premium

Jantes alliage 20 pouces (avec plug-in et électrique)

Pare-brise chauffant

Projecteurs Matrix LED

Projecteurs antibrouillards avant à LED

Sellerie TEP Premium

Siège conducteur électrique

Sièges (conducteur et passager) chauffants

Vitres et lunette arrière surteintées

Volant chauffant