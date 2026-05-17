La troisième génération du Jeep Compass change du tout au tout et devient encore plus désirable. Pour tout connaître de ce modèle, voici son guide d’achat.
4. Quelles sont les options proposées pour le SUV Jeep Compass ?
Il y a un beau catalogue d’options pour le Jeep Compass avec des tarifs élevés pour la plupart des options disponibles en pack. Ainsi on peut opter pour la conduite semi-autonome avec régulateur adaptatif (Pack Drive Assist Plus à 1 750 €), la peinture bicolore à 1 300 €, ou bien encore doter le modèle électrique d’une pompe à chaleur à 900 €. Il vous reste à choisir.
Avec toutes les finitions
- Câble de recharge mode 3 (pour version Plug-In) : 329 €
- Jantes alliage 19" avec pneumatiques M + S/3PMSF : 0 € (sur plug-in et électrique finition Summit), 250 € (sur e-hybrid finition Summit), 500 € (sur finition Altitude)
- Kit de gonflage (Fix & Go) : 50 €
- Peintures optionnelles (peinture verte Hawaï gratuite) : 950 €
- Peintures optionnelles bicolores avec toit noir : 1 300 €
- Pack Drive Assist Plus avec régulateur de vitesse adaptatif prédictif, alerte de circulation arrière, surveillance active des angles morts, changement de voie semi-automatique, affichage tête-haute : 1 750 €
Spécifiques au modèle électrique
- Câble de recharge mode 2 : 329 €
- Pompe à chaleur : 900 €
Avec la finition Altitude
- Pack Confort avec sellerie TEP/Tissu, sièges avant chauffants, volant chauffant, pare-brise chauffant, tapis de sol caoutchouc : 950 €
- Pack Premium Altitude avec toit ouvrant électrique en verre, éclairage d’ambiance multicolore à LED, système audio premium Focal 9 haut-parleurs + subwoofer : 1 950 €
- Pack Tech avec caméra 360°, hayon motorisé mains-libres, capteurs de stationnement latéraux, surveillance des angles morts, chargeur de téléphone sans-fil, projecteurs antibrouillards avant à LED : 1 450 €
Avec la finition Summit
- Pack Premium Summit avec bas de caisse Gloss Black, sièges avant électriques ventilés et massants, système audio premium Focal 9 haut-parleurs + subwoofer : 1 700 €
- Pack Premium Summit (offre de lancement sur version e-Hybrid Plug-in) avec bas de caisse Gloss Black, sièges avant électriques ventilés et massants, toit ouvrant électrique en verre, système audio premium Focal 9 haut-parleurs + subwoofer : 2 450 €
- Pack Tech Summit avec caméra 360°, hayon motorisé mains-libres, capteurs de stationnement latéraux, surveillance angles morts, chargeur de smartphone sans-fil : 1 250 €
- Toit ouvrant électrique en verre : 1 200 €
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