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Jeep Compass 3

Guide d'achat

La troisième génération du Jeep Compass change du tout au tout et devient encore plus désirable. Pour tout connaître de ce modèle, voici son guide d’achat.

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Paul Pellerin

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4. Quelles sont les options proposées pour le SUV Jeep Compass ?

Il y a un beau catalogue d’options pour le Jeep Compass avec des tarifs élevés pour la plupart des options disponibles en pack. Ainsi on peut opter pour la conduite semi-autonome avec régulateur adaptatif (Pack Drive Assist Plus à 1 750 €), la peinture bicolore à 1 300 €, ou bien encore doter le modèle électrique d’une pompe à chaleur à 900 €. Il vous reste à choisir.

La troisième génération du Jeep Compass change du tout au tout et devient encore plus désirable. Pour tout connaître de ce modèle, voici son guide d’achat.

Avec toutes les finitions

  • Câble de recharge mode 3 (pour version Plug-In) : 329 €
  • Jantes alliage 19" avec pneumatiques M + S/3PMSF : 0 € (sur plug-in et électrique finition Summit), 250 € (sur e-hybrid finition Summit), 500 € (sur finition Altitude)
  • Kit de gonflage (Fix & Go) : 50 €
  • Peintures optionnelles (peinture verte Hawaï gratuite) : 950 €
  • Peintures optionnelles bicolores avec toit noir : 1 300 €
  • Pack Drive Assist Plus avec régulateur de vitesse adaptatif prédictif, alerte de circulation arrière, surveillance active des angles morts, changement de voie semi-automatique, affichage tête-haute : 1 750 €

Spécifiques au modèle électrique

  • Câble de recharge mode 2 : 329 €
  • Pompe à chaleur : 900 €

Avec la finition Altitude

  • Pack Confort avec sellerie TEP/Tissu, sièges avant chauffants, volant chauffant, pare-brise chauffant, tapis de sol caoutchouc : 950 €
  • Pack Premium Altitude avec toit ouvrant électrique en verre, éclairage d’ambiance multicolore à LED, système audio premium Focal 9 haut-parleurs + subwoofer : 1 950 €
  • Pack Tech avec caméra 360°, hayon motorisé mains-libres, capteurs de stationnement latéraux, surveillance des angles morts, chargeur de téléphone sans-fil, projecteurs antibrouillards avant à LED : 1 450 €

Avec la finition Summit

  • Pack Premium Summit avec bas de caisse Gloss Black, sièges avant électriques ventilés et massants, système audio premium Focal 9 haut-parleurs + subwoofer : 1 700 €
  • Pack Premium Summit (offre de lancement sur version e-Hybrid Plug-in) avec bas de caisse Gloss Black, sièges avant électriques ventilés et massants, toit ouvrant électrique en verre, système audio premium Focal 9 haut-parleurs + subwoofer : 2 450 €
  • Pack Tech Summit avec caméra 360°, hayon motorisé mains-libres, capteurs de stationnement latéraux, surveillance angles morts, chargeur de smartphone sans-fil : 1 250 €
  • Toit ouvrant électrique en verre : 1 200 €
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