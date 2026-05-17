La troisième génération du Jeep Compass change du tout au tout et devient encore plus désirable. Pour tout connaître de ce modèle, voici son guide d’achat.
5. Bilan et tableau de gamme pour le SUV Jeep Compass
Il est temps de conclure ce guide d’achat consacré au SUV Jeep Compass 3. Très bien doté, le modèle américain dispose d’un choix de motorisations performantes et variées. Nous allons vous donner notre avis sur le choix du ou des meilleurs couples motorisation/finition de ce modèle et nous terminerons par le tableau de gamme de ce Jeep Compass.
Cousin technique des Citroën C5 Aircross et du Peugeot 3008, le Jeep Compass de troisième génération dispose de la même plateforme STLA Medium et peut recevoir des motorisations hybrides et 100 % électriques. Parmi les motorisations que nous avons choisies, c’est la motorisation électrique de 213 ch qui nous semble très bien adaptée au Jeep Compass, à condition que vous puissiez bénéficier d’un « Coup de pouce CEE » afin d’en baisser le prix. La motorisation micro-hybride de 145 ch est elle aussi convaincante par sa polyvalence. Pour la finition, c’est celle d’entrée de gamme (Altitude) qui recueille nos suffrages.
Les choix de Caradisiac
- Jeep Compass 1.2 Turbo T3 145 ch BVR6 e-Hybrid, finition Altitude à 39 190 €
- Jeep Compass électrique 157 kW (213 ch) Batterie 74 kWh, finition Altitude à 43 890 €
Avant l’achat de ce modèle, rappelez-vous qu’il est essentiel de négocier le prix du SUV Jeep Compass que vous avez choisi. Vous pouvez, si vous êtes un bon négociateur, bénéficier d’une ou de plusieurs options gratuites, d’une remise sur des forfaits d’entretien ou des extensions de garantie, ou bien obtenir une réduction sur le prix du modèle de 3 à 4 %.
Tableau de gamme
|Motorisations/Finition
|Altitude
|Summit
|1.2 Turbo T3 145 ch BVR6 e-Hybrid *
|39 190 €
|42 490 €
|1.6 Turbo T4 225 ch BVR7 e-Hybrid Plug-in **
|42 990 €
|46 490 €
|électrique 157 kW (213 ch) Batterie 74 kWh ***
|43 890 €
|46 990 €
* Malus CO2 et poids 2026 : de 1 100 € à 1 532 €
** Malus poids 2026 : 2 990 €
*** Bonus écologique CEE à retrancher du prix d’achat : de - 3 500 € à – 5 700 € environ (Voir conditions d’éligibilité sur https://www.economie.gouv.fr/particuliers/bonus-ecologique)
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