Déjà remplacé en Chine alors qu’il arrive en Europe : on découvre le BYD Atto3 Evo, un SUV électrique surpuissant qui a trop attendu ?

Le Byd Atto3 que nous connaissons chez nous est arrivé en 2022. Ce modèle compact familial électrique de 4,45 mètres de long, légèrement plus compact que les modèles du genre du Peugeot E-3008 ou même du Renault Scénic, n’a pas connu un gros succès à cause d’un prix quand même plutôt élevé (heureusement remisé) et des performances électriques moyennes, malgré une superbe présentation intérieure.

Chez nous, il passe aujourd’hui à une version améliorée qui change quasiment tout : son châssis évolue en profondeur avec une tension augmentée (mais qui ne semble pas réellement à 800 volts et plutôt à 500 volts), un moteur électrique synchrone à aimants permanents inédit désormais installé à l’arrière au lieu de l’avant (le véhicule devient une pure propulsion), développant 313 chevaux en puissance maximale (ou même 449 sur la version bimoteur haut de gamme à transmission intégrale ajoutant un moteur asynchrone à l’avant).

Autonomie et recharge en progrès

L’Atto3 Evo embarque des batteries de 74,8 kWh de capacité au lieu de 60,48 précédemment, ce qui permet à l’autonomie maximale WLTP de grimper : 470 km sur la version à transmission intégrale (Excellence AWD) et 510 km sur la variante propulsion (Design). Des valeurs moyennes compte tenu de la capacité de batterie, mais l’engin se rattrape au niveau de la vitesse de charge rapide avec un 10-80 % en 25 minutes et 220 kW en puissance maximale.

C’est légèrement mieux que la plupart des modèles familiaux compacts du marché en 400 volts (Peugeot E-3008, Volkswagen ID.4, Peugeot E-3008, Skoda Elroq…) mais plutôt lent par rapport à des véhicules en 800 volts (généralement autour des 20 minutes pour cette performance).

Et pendant ce temps, en Chine…

Affiché à partir de 38 990€ en version propulsion et à 42 490€ pour la transmission intégrale, cet Atto3 Evo n’aura évidemment pas droit au bonus écologique français et coûte sensiblement plus cher que d’autres SUV électriques chinois familiaux compacts comme le Leapmotor B10 ou le MG S5. Certes, c’est le moins cher du marché avec une telle puissance et de telles capacités de charge rapide.

Mais en Chine, cet Atto3 vient de passer à une toute nouvelle mouture aux chiffres beaucoup plus spectaculaires : très ressemblant esthétiquement, il intègre la fameuse capacité « Flash Charging » promettant un 10-70 % de charge en 5 minutes. Voilà pourquoi le calendrier n’est sans doute pas idéal pour l’Atto3 Evo en imaginant que le tout nouveau modèle devrait lui aussi arriver chez nous d’ici l’année prochaine.

On en prend le volant dès cet après-midi et on vous donne nos premières impressions sur l’engin au plus vite en attendant notre essai complet.