BYD vient au salon de Lyon avec son plan B

Leader du marché automobile chinois, Byd essaie de s’implanter en Europe depuis le début de la décennie. Initialement, le géant des voitures électrifiées voulait écouler ses modèles fonctionnant exclusivement à l’électricité, proposés à la vente quasiment deux fois plus cher que dans leur marché domestique.

Confronté à un développement pas aussi rapide qu’espéré sur le Vieux continent (BYD s’est d’ailleurs restructuré en Europe il y a quelques mois), le constructeur mise désormais aussi sur ses modèles hybrides rechargeables, avec des prix très bas. Après le Seal U DM-i qui est devenu la meilleure vente de BYD en Europe, le constructeur lance un second modèle reposant sur cette technologie. Et il sera exposé au salon de Lyon à la fin du mois.

La Seal 6 DM-i, une familiale hybride rechargeable à partir de 38 490€

La nouvelle Seal 6 DM-i prend la forme d’une familiale au style très classique pour ne pas dire banal, motorisée par un petit bloc essence de 98 chevaux combiné à un moteur électrique de 197 chevaux. La voiture développe une puissance maximale totale de 183 chevaux en version de base (Boost), qui passe à 212 chevaux sur la déclinaison plus haut de gamme dont la batterie profite d’une capacité de 19 kWh contre 10 pour la Boost).

La Seal 6 DM-i Boost revendique 50 km d’autonomie électrique et la version à grosses batteries, 100 km. Comptez respectivement 1 350 et 1 505 km d’autonomie maximale pour les deux versions (en combinant les batteries et le réservoir de carburant).

Plus cher qu’une Tesla Model 3 en ce moment !

La Seal 6 DM-i démarre à 38 490€ en version Boost et à 42 080€ en finition Confort Lite qui donne accès aux grosses batteries et à la puissance supérieure. Sa version break, elle, démarre à 39 990€ en version Boost et à 43 180€ en Confort Lite.

Il n’existe aucune familiale hybride rechargeable à ces niveaux de prix et la BYD Seal 100% électrique coûte plus cher aussi. Mais paradoxalement, c’est aussi plus cher qu’une Tesla Model 3 qui démarre en ce moment à 36 890€ grâce à une remise de 4 000€. Pourra-t-elle se vendre aussi bien que le SUV Seal U DM-i ?