BYD vient au salon de Lyon avec son plan B

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides rechargeables

Cédric Pinatel

Alors que ses voitures électriques ne se vendent pas autant que prévu en Europe, BYD mise désormais sur les hybrides rechargeables à bas coût. Au salon de Lyon, la marque exposera toute sa gamme électrique mais surtout sa nouvelle Seal 6.

La BYD Seal 6 DM-i, ici en version break.

Leader du marché automobile chinois, Byd essaie de s’implanter en Europe depuis le début de la décennie. Initialement, le géant des voitures électrifiées voulait écouler ses modèles fonctionnant exclusivement à l’électricité, proposés à la vente quasiment deux fois plus cher que dans leur marché domestique.

Confronté à un développement pas aussi rapide qu’espéré sur le Vieux continent (BYD s’est d’ailleurs restructuré en Europe il y a quelques mois), le constructeur mise désormais aussi sur ses modèles hybrides rechargeables, avec des prix très bas. Après le  Seal U DM-i qui est devenu la meilleure vente de BYD en Europe, le constructeur lance un second modèle reposant sur cette technologie. Et il sera exposé au salon de Lyon à la fin du mois.

La Seal 6 DM-i, une familiale hybride rechargeable à partir de 38 490€

La nouvelle  Seal 6 DM-i prend la forme d’une familiale au style très classique pour ne pas dire banal, motorisée par un petit bloc essence de 98 chevaux combiné à un moteur électrique de 197 chevaux. La voiture développe une puissance maximale totale de 183 chevaux en version de base (Boost), qui passe à 212 chevaux sur la déclinaison plus haut de gamme dont la batterie profite d’une capacité de 19 kWh contre 10 pour la Boost).

La Seal 6 DM-i Boost revendique 50 km d’autonomie électrique et la version à grosses batteries, 100 km. Comptez respectivement 1 350 et 1 505 km d’autonomie maximale pour les deux versions (en combinant les batteries et le réservoir de carburant).

Plus cher qu’une Tesla Model 3 en ce moment !

La Seal 6 DM-i démarre à 38 490€ en version Boost et à 42 080€ en finition Confort Lite qui donne accès aux grosses batteries et à la puissance supérieure. Sa version break, elle, démarre à 39 990€ en version Boost et à 43 180€ en Confort Lite. 

Il n’existe aucune familiale hybride rechargeable à ces niveaux de prix et la BYD Seal 100% électrique coûte plus cher aussi. Mais paradoxalement, c’est aussi plus cher qu’une Tesla Model 3 qui démarre en ce moment à 36 890€ grâce à une remise de 4 000€. Pourra-t-elle se vendre aussi bien que le SUV Seal U DM-i ?

