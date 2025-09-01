Rendez-vous demain pour les premières images en direct de l'essai de la BYD Seal 6 hybride
D'une longueur d'environ 4,80 m, ce break familial chinois embarque une mécanique hybride rechargeable annonçant une autonomie exceptionnelle de 1 505 km. Caradisiac vous donne rendez-vous ce mardi 2 septembre pour les premières images et impressions de conduite, en direct de l'essai.
Dans l'ombre des SUV, les breaks peinent à susciter l'intérêt chez les familles. Mais le Chinois BYD croit aux vertus de sa Seal 6, logeable et intègrant une mécanique hybride rechargeable capable de couvrir 1 505 km avant de ravitailler, grâce notamment à son profil élancé typique d'un grand break, à une batterie autorisant une centaine de kilomètres en électrique, et surtout à un réservoir d'essence enviable pour la catégorie, de 65 litres.
Une mécanique d'autant plus intéressante qu'elle se montre puissante, avec 101 ch côté moteur thermique, et 163 ch côté électromoteur. De quoi faire trembler les Peugeot 308 SW, Opel Astra Sports Tourer et Skoda Octavia Combi "branchées" plus coûteuses ? C'est ce que nous allons voir demain mardi 2 septembre lors de la présentation officielle du modèle, durant laquelle nous vous dévoilerons les premières images ainsi que nos premières impressions.
