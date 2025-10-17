Les horodateurs vont-ils disparaître de nos villes ?

Il ne reste plus « que » 3 700 horodateurs à Paris contre 12 000 il y a encore 15 ans. Le constat est sans appel, d’autant plus que 28 % d’entre eux l’ont été durant les six dernières années.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. La première est la politique antivoiture menée par la municipalité parisienne : plus de place pour les piétons et les vélos signifient forcément moins d’espace dédié à la voiture, que ce soit pour la circulation ou le stationnement. Le besoin en horodateur diminue forcément, d’autant plus que les applications de stationnement (PayByPhone, Flowbird, etc.) n’en finissent pas de prendre de l’ampleur. Toutefois, cette adoption varie selon les régions. Dans la Capitale et en Île-de-France, les paiements digitaux représentent environ 70 %, mais c’est loin d’être le cas partout en France où il varie généralement entre 20 et 50 %.

Cependant, cela ne veut pas dire que c’est la fin des horodateurs, bien au contraire. En effet, de plus en plus de villes abandonnent le stationnement gratuit pour le passer en payant, mais surtout la loi les protège. En effet, la législation française interdit de proposer uniquement des paiements dématérialisés pour le stationnement de la voirie, qui constitue une recette publique.

Les différents acteurs du secteur du marché sont tous à près d’accord pour reconnaître que les différents moyens de paiement doivent cohabiter afin que chaque utilisateur ait le choix.

Alors oui, le paysage des horodateurs risque bien de changer. Ils devraient être moins présents à l’avenir dans les grandes villes, mais leur nombre va continuer à progresser sur l’ensemble du territoire en raison de la disparition quasi généralisée de la gratuité du stationnement.