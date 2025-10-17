Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE
Le starter de 7h00

Les horodateurs vont-ils disparaître de nos villes ?

Dans Economie / Politique / Budget

Olivier Pagès

4  

Les horodateurs, vont-ils connaître le même sort que les cabines téléphoniques et progressivement disparaître du paysage de nos villes. On peut s’interroger vu la diminution drastique de leur nombre notamment les grandes villes et notamment à Paris.

Les horodateurs vont-ils disparaître de nos villes ?
PHOTOPQR/LE COURRIER PICARD/MAXPPP

Il ne reste plus « que » 3 700 horodateurs à Paris contre 12 000 il y a encore 15 ans. Le constat est sans appel, d’autant plus que 28 % d’entre eux l’ont été durant les six dernières années.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. La première est la politique antivoiture menée par la municipalité parisienne : plus de place pour les piétons et les vélos signifient forcément moins d’espace dédié à la voiture, que ce soit pour la circulation ou le stationnement. Le besoin en horodateur diminue forcément, d’autant plus que les applications de stationnement (PayByPhone, Flowbird, etc.) n’en finissent pas de prendre de l’ampleur. Toutefois, cette adoption varie selon les régions. Dans la Capitale et en Île-de-France, les paiements digitaux représentent environ 70 %, mais c’est loin d’être le cas partout en France où il varie généralement entre 20 et 50 %.

Cependant, cela ne veut pas dire que c’est la fin des horodateurs, bien au contraire. En effet, de plus en plus de villes abandonnent le stationnement gratuit pour le passer en payant, mais surtout la loi les protège. En effet, la législation française interdit de proposer uniquement des paiements dématérialisés pour le stationnement de la voirie, qui constitue une recette publique.

Les différents acteurs du secteur du marché sont tous à près d’accord pour reconnaître que les différents moyens de paiement doivent cohabiter afin que chaque utilisateur ait le choix.

Alors oui, le paysage des horodateurs risque bien de changer. Ils devraient être moins présents à l’avenir dans les grandes villes, mais leur nombre va continuer à progresser sur l’ensemble du territoire en raison de la disparition quasi généralisée de la gratuité du stationnement.

4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité