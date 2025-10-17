La prochaine Audi A4 sera méconnaissable

Ces dernières années ont été un peu houleuses pour Audi. Comme d’autres marques, le constructeur allemand a dû adapter sa stratégie à l’évolution du marché et la progression pas aussi importante que prévu des ventes de voitures électriques. Fini le temps où l’enseigne d’Ingolstadt voulait passer au 100 % électrique en Europe dès 2030, elle a finalement constitué deux gammes de modèles distincts avec une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules équipés d’un moteur à explosions.

Depuis l’année dernière, Audi propose d’ailleurs des modèles électriques à la technologie bien meilleure que celle de ses précédents véhicules à brancher : le Q6 et l’A6 e-tron, reposant sur la plateforme PPE, offrent à la fois de bonnes performances électriques et un agrément dans le coup par rapport à la concurrence.

La prochaine étape, c’est l’A4

Et comme on l’a vu récemment avec le Concept C découvert au salon de Munich 2025, Audi prévoit maintenant de changer totalement son design. La calandre ultra-verticale du concept-car et son style simplifié doit se retrouver sur les prochains modèles de série de la marque, et pas seulement sur la future petite sportive électrique remplaçant l’ancien TT.

Comme l’explique le directeur d’Audi Gernot Döllner aux journalistes anglais d’Autocar, la future A4 intégrera aussi ce nouveau design présenté par le Concept C. Elle doit arriver d’ici l’année 2028 au plus tôt, se positionnant face aux imminentes BMW i3 et autres Mercedes Classe C électriques dont la commercialisation est prévue pour l’année prochaine.

La plateforme SPP plutôt que la PPE

Outre ce design censé marquer un gros tournant dans l’histoire de la marque, cette future A4 e-tron reposera par ailleurs sur la nouvelle plateforme SSP. On parle d’une architecture amenée à équiper tous les modèles électriques du groupe Volkswagen d’ici la fin de la décennie, des véhicules d’entrée de gamme jusqu’aux modèles les plus luxueux. Il faudra bien ça de toute façon pour rester dans le coup face à BMW et Mercedes, dont la technologie électrique progresse à pas de géants depuis l’année dernière.