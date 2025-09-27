La crème des constructeurs chinois au Salon de Lyon

Lynk & Co

Vous connaissez peu la marque Link & Co appartenant au groupe chinois Geely, également propriétaire de Volvo ? Compréhensible. Le Salon de Lyon sera l’occasion d’une piqûre de rappel, et de découvrir les nouveaux modèles. En tête de gondole, le 02 est un SUV électrique à carrosserie de coupé de 4,46 m de long. Elaboré en Chine, mais aussi à Göteborg où se situe le siège de Volvo, il apparaît techniquement proche du Volvo EX30 avec un moteur arrière de 272 ch et 343 Nm et une pile lithium-ion de 66 kWh utiles dans le plancher. En termes de capacité de voyage, il serait capable de couvrir jusqu’à 445 km en cycle mixte WLTP et de recharger de 10 % à 80 % en 30 mn.

LeapMotor

Jusqu’à aujourd’hui, la gamme de Leapmotor se composait uniquement de la citadine T03 et du SUV C10. À l’occasion du salon de Lyon, le constructeur chinois, filiale de Stellantis dévoile la B10, son SUV compact. La Leapmotor B10 embarque un moteur électrique de 218 ch, avec un couple maxi de 240 Nm. Il sera disponible avec deux capacités de batterie : 56,2 kWh pour une autonomie de 361 km et 67,1 kWh soit 434 km en une seule charge. Pour ce qui est de la recharge, le B10 peut accepter jusqu’à 168 kW en courant continu. De quoi passer de 30 à 80 % en environ 20 minutes. En courant alternatif, ce sera du 11 kW.

BYD

BYD mise désormais sur les hybrides rechargeables à bas coût. Au salon de Lyon, la marque expose toute sa gamme électrique mais surtout sa nouvelle Seal 6. Après le Seal U DM-i qui est devenu la meilleure vente de BYD en Europe, le constructeur lance un second modèle reposant sur cette technologie. Et il est exposé au salon de Lyon en ce moment même. La Seal 6 DM-i, une familiale hybride rechargeable à partir de 38 490€.

Xpeng

Crée en 2014 et apparue en France l’année dernière, la marque chinoise est encore méconnue du grand public. Pourtant, cela devrait vite évoluer tant les nouveautés s’enchaînent. Alors qu’elle dévoile en ce moment même la grande berline P7 +. Le Xpeng G6 dans une version revue, ne compte pas faire dans la figuration. Ce SUV coupé est le plus prisé en France pour le moment. Grâce à ses récentes évolutions, il devrait faire la différence puisqu’il promet une recharge de 10 à 80 % en 12 minutes, une performance que nous avons pu vérifier lors de notre essai. En plus de sa grande puissance de recharge, il a comme argument un bon rapport prix/équipement, un intérieur valorisant et spacieux. En revanche, il faut composer avec un poids élevé, une consommation quelconque et une ergonomie pas très évidente. Ce G6 est disponible à partir de 46 990 € en version « Long Range » (295 ch/525 km) et 50 990 € en version « Performance » (495 ch/510 km).

MG Motors

La marque MG Motors à su s’imposer dans l’esprit des automobilistes et dispose d’une large gamme de carrosserie et de technologie : électrique, hybride simple et hybride rechargeable. Tous les membres de la famille MG ont répondu présent pour le salon lyonnais. Une façon pour la marque de montrer l’étendue de son offre afin de viser la clientèle la plus large possible et de mettre en avant son nouveau SUV MGS5 et la MG3, la citadine hybride affichée à seulement 19 990 €.