Toutes les infos sur le salon de l'auto de Lyon 2025

Je n’arrive toujours pas à croire que le salon de l’automobile de Genève a disparu. Après la difficile période du covid-19, qui a largement gêné l’organisation de ces évènements déjà handicapés par la volonté de certains constructeurs de s’éloigner de ce genre de rendez-vous (préférant souvent organiser leurs propres réunions), le salon automobile européen le plus connu n'a tout simplement pas réussi à survivre.

Ceux de Munich (anciennement Francfort) et de Paris se portent mieux, même s’ils sont loin des niveaux records de leurs grandes années. Dans ce contexte, la santé insolente du salon de Lyon constitue presque une exception. Organisé pour la première fois en 1983 et passé à un nouveau format à la fin de la précédente décennie, ce show conserve une approche plus « produit » que celle des plus grands salons automobiles traditionnels : au lieu de mettre de gros moyens sur le design des stands et de n’exposer que leurs dernières nouveautés, les marques automobiles présentes là-bas montrent souvent toutes les voitures de leurs gammes. Forcément plus pratique et intéressant pour ceux qui veulent vraiment visiter le salon dans le cadre de leur futur achat automobile. Et toutes les marques du marché y sont : elles seront 55 cette année alors que certaines continuent de bouder les salons de Paris et de Francfort.

Les dates du salon automobile de Lyon 2025

Cette année, le salon automobile de Lyon se tiendra du 24 au 28 septembre 2025. Il ouvrira un mercredi afin de permettre aux enfants écoliers de le visiter plus facilement.

Les horaires du salon automobile de Lyon 2025

Les horaires du salon sont les suivants :

Mercredi 24 septembre de 10h00 à 20h00

Jeudi 25 septembre de 10h00 à 20h00

Vendredi 26 septembre de 10h00 à 22h00 – Nocturne

Samedi 27 septembre de 10h00 à 20h00

Dimanche 28 septembre de 10h00 à 19h00

Les prix des billets du salon automobile de Lyon 2025

Comptez 10€ la journée pour un billet plein tarif en semaine et 12€ le week-end (réduit respectivement à 9€ et 10€ en cas d’achat du billet en ligne avant). Il existe aussi un pack « Ensemble » valable pour quatre personnes dont au moins deux enfants de 13 à 17 ans, proposés uniquement en ligne à 27€ en semaine et 30€ le week-end. Le salon est gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Les marques automobiles du salon automobile de Lyon 2025

Abarth

Aixam

Alfa Romeo

Alpine

Aston Martin

Aspark

Audi

Bentley

BMW

BYD

Cadillac

Citroën

Cupra

Dacia

Devalliet

DeVinci

DS

Ferrari

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Isuzu

Jeep

Kia

Lamborghini

Lancia

Leapmotor

Lexus

Lotus

Lynk&Co

Maserati

Mazda

McLaren

Mercedes

MG

Microlino

Mini

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

PGO

Polestar

Porsche

Renault

Seat

Skoda

Smart

Suzuki

Tesla

Toyota

Volkswagen

Volvo

Xpeng

Notez par ailleurs la présence d’un espace « prestige » réservée à des supercars d’exception : Aspark Owl, Aspark SP 600, Ferrari SP3, Ferrari Daytona Spider, McLaren Senna, Maserati GT2 Stradale, Porsche 963. Il y aura aussi un espace « van life » et utilitaire.

Les nouveautés du salon de Lyon 2025

S’il n’y aura pas de très grosse exclusivité mondiale au salon de Lyon 2025, ce sera tout de même l’occasion d’observer beaucoup de « premières » françaises et parfois européennes. La marque Leapmotor, par exemple, amènera le nouveau petit SUV électrique B10 en plus du reste de sa gamme. La Fiat Grande Panda sera évidemment au programme. Le tout nouveau Jeep Compass de troisième génération y sera, de même que le Hyundai Ioniq 9, la DS N°8, le nouveau Citroën C5 Aircross, la BYD Seal 6 DM-i, la Mercedes CLA, la Porsche 911 GTS, le Smart #5 ou encore les inédits Mitsubishi Grandis et Eclipse Cross. De manière générale, la plupart des exposants amèneront leur gamme complète sur place.