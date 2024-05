Après la déception de 2024, le salon de Genève disparaît !

C’est l’une des institutions de l’automobile européenne qui vient d’annoncer sa disparition. Organisé de façon annuelle depuis 1905, le salon de l’automobile de Genève a connu 90 éditions au total, s’imposant largement comme le plus beau show automobile européen (et peut-être même mondial) il y a encore quelques années. Mais rien ne va plus pour l’évènement suisse depuis le covid-19. Après des éditions 2020, 2021 et 2022 annulées, il a fait son grand retour cette année à la fin du mois de février. Hélas, il n’était plus que l’ombre de lui-même : boudé par la plupart des constructeurs automobiles, il n’a été suivi que par le groupe Renault et quelques constructeurs chinois.

Après avoir d’abord annoncé une édition 2025, l’organisateur du salon de Genève vient de préciser qu’il n’y aura tout simplement plus d’évènements de ce type en Suisse à l’avenir. Le salon de Genève 2025 est annulé, la Fondation du Comité permanent du Salon international de l’automobile est dissoute et l’évènement va « disparaître » selon les termes du communiqué. Il n’y aura donc plus que Paris et Munich en alternance sur le continent européen !

Le salon de Genève-Qatar reconduit

Déjà organisé l’année dernière par les même personnes, le GIMS-Qatar a en revanche de l’avenir. Il se tiendra bien en 2025 à Doha au mois de novembre : « Pour son prochain Festival consacré à l’excellence automobile, et fort d’une première édition réussie, le GIMS Qatar pourra continuer à s’appuyer sur le savoir-faire et les compétences reconnues des équipes qui ont initié et développé le concept ainsi que sa mise en œuvre » relève Sandro Mesquita, directeur général du GIMS. « Une certaine satisfaction de réaliser que les salons automobiles gardent leur attrait auprès des marques selon les régions du monde, et que le Salon de Genève a renforcé au Moyen-Orient ».

Couvert par Caradisiac pour sa première édition, ce GIMS-Qatar n’a pas grand-chose à voir avec celui de Genève au niveau de ses exposants, même si certaines marques de luxe et autres constructeurs commercialisant leurs autos localement y ont fait le déplacement l’année dernière.