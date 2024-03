L'organisateur du salon de Genève 2024 essaie de ne garder que le positif

168 000 visiteurs. Voilà les résultats avancés par l’organisateur du salon de Genève 2024 après une semaine d’évènement. C’est sensiblement moins que le Mondial de Paris 2022, qui revendiquait quelque 400 000 visiteurs dans son communiqué officiel à l’époque. Et c’est surtout sans commune mesure avec le salon de Genève qu’on connaissait jusqu’à la fin de la précédente décennie, qui parvenait encore à attirer plus de 600 000 visiteurs dans ses allées en 2019 en deux semaines d’expositions. Depuis, la crise du covid-19 est passée par là et les grands salons automobiles ont du mal à s’en remettre.

Les communicants du salon de Genève dressent logiquement un bilan positif de l’évènement, avançant le chiffre de 37 exposants rassemblant 13 nouveautés en première mondiale et 10 autres en première européenne. Le communiqué officiel parle également de 19 constructeurs automobiles. Il rapporte deux journées « sold out » à 40 000 entrées.

Renault était le roi à Genève

Les rares constructeurs automobiles qui avaient choisi de tout miser sur ce salon ont en tout cas bénéficié d’une belle exposition médiatique. La Renault 5 E-Tech Electric a fait le tour des médias et des réseaux sociaux depuis l’ouverture du salon, ce qui représente sans doute un joli coup de communication de la part de la marque au losange. L’édition 2025 du salon de Genève parviendra-t-elle à attirer davantage de constructeurs automobiles comme au bon vieux temps ? L’organisateur annonce en tout cas les dates de l’évènement : il se tiendra du 17 au 23 février 2025. Sous le même format, donc, et en espérant qu’il ne soit pas annulé d’ici là comme cela avait déjà été le cas pour l’édition 2023.