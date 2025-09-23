La BYD Seal 6 DM-i Touring est une Passat beaucoup moins chère - En direct du salon de Lyon 2025

On ne voudrait pas redire exactement la même chose que dans notre article consacré à la nouvelle BYD Seal 6 DM-i berline sur le stand de la marque au salon de Lyon 2025, mais sa déclinaison Touring affiche une fiche technique quasiment identique à la forme de carrosserie près.

Et comme on m’a demandé de réaliser deux articles distincts pour chacune de ces versions, me voilà à nouveau en train de vous parler de cette nouvelle familiale hybride rechargeable du constructeur chinois. Il s’agit d’un modèle absolument stratégique pour la marque dans sa volonté de développement en Europe, le SUV Seal U DM-i hybride rechargeable étant déjà devenu la meilleure vente de la marque sur le Vieux continent (loin devant tous ses modèles électriques).

Rivale de la Volkswagen Passat hybride rechargeable

Carrosserie break oblige, le volume de coffre progresse par rapport à la berline. Mais de peu : 500 litres tout rond sous tablette, contre 491 litres pour la berline (il y a évidemment le volume additionnel au-dessus de la tablette). La finition intérieure ne change pas par rapport à celle de la berline.

Pour le reste, tout reste identique : la Seal 6 DM-i Touring laisse le choix entre deux groupes motopropulseurs dotés d’un quatre cylindres essence associé à un moteur électrique, avec 184 chevaux de puissance maximale en entrée de gamme et 212 chevaux sur le haut de gamme (batteries de 10,1 kWh dans le premier cas et de 19 kWh dans le second). L’autonomie maximale électrique WLTP dépasse les 50 kilomètres pour l’entrée de gamme et atteint la centaine de kilomètres avec les grosses batteries. L’autonomie maximale totale dépasse les 1 500 kilomètres grâce au réservoir de 65 litres.

16 000€ de moins qu’une Passat hybride rechargeable

Sachant que la Seal 6 DM-i Touring démarre à 39 990€ avec les petites batteries et à 43 180€ avec les grosses batteries, la voiture paraît « donnée » à côté de la Volkswagen Passat qui demande au minimum 58 000€ en version hybride rechargeable de 204 chevaux (avec de grosses batteries de 19,7 kWh). Ajoutez à cela une remise de plus de 3 000€ et vous obtenez une voiture qui mise avant tout sur son prix canon pour convaincre les clients français et européens. On l’a déjà essayée sur Caradisiac.

L’instant Caradisiac

Vraiment, je trouve que cette face avant ressemble beaucoup à celle des Peugeot de l’époque de la 406 coupé restylée !