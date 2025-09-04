La BYD Seal 6 hybride couvre 90 km en électrique pour le prix d'une simple Golf, mais encore ?

6. Une hybridation qui pèse sur la fiche technique de la BYD Seal 6 et entraîne jusqu'à 810 € de malus…

En bref : Berline ou break familial 4,84 m de long Hybride rechargeable Batteries au choix de 10,8 ou 19 kWh 50 ou 105 km en électrique 212 ch cumulés à partir de 38 490 €

Combinant à la fois le plaisir de rouler à l'électrique au quotidien et la perspective rassurante de longs trajets en thermique, l'hybridation rechargeable est, hélas, la technologie la plus coûteuse à l'achat. Il n'y a qu'à étudier le marché pour s'en convaincre : une "simple" Peugeot 308 branchée réclame au minimum 42 400 €, et encore 1 000 € de plus pour le break SW.

Mais BYD a décidé de tirer les prix vers le bas avec nouvelle Seal 6, moins chère que la Française et pourtant bien plus grande. Longue de 4,84 m, la familiale chinoise s'affiche à partir de 38 490 € avec une batterie de 10,8 kWh autorisant une cinquantaine de kilomètres en électrique, et 42 080 € avec une pile de 19 kWh (donc équivalente à celle de la Française) en permettant le double, soit le prix d'une basique VW Golf microhybride de 150 ch.

Même en optant pour la carrosserie break, 1 100 €plus chère, la proposition est tentante, d'autant que la dotation est forcément pléthorique (voir page équipements). En fait, seule une Seat Leon peut s'afficher moins chère (remise de 5 500 € actuellement), mais l'Espagnole se révélera nettement moins bien dotée. Notez aussi que la Seal 6 frappe également fort en termes de loyer, avec une offre d'appel à 349 €/mois (malgré un apport réduit à 1 500 €). De quoi séduire les entreprises…

S'il faut reconnaître que le gabarit imposant de la Chinoise profite en partie à l'espace intérieur, on attendait mieux. Avec 500 litres disponibles jusqu'au cache bagages, le volume de coffre est dans la bonne moyenne, sans plus, les breaks Peugeot et Seat cubant "seulement" 30 litres de moins. Par ailleurs, si l'habitacle est taillé pour quatre adultes de 1,80 m, difficile d'étendre les jambes à l'arrière, la place manquant sous les sièges avant pour glisser les pieds. En outre, la banquette s'avère peu confortable, la faute à une assise basse soutenant peu les cuisses.

l'avant en tout cas, on est plutôt bien installés et surtout, la qualité du mobilier n'a rien à envier aux modèles européens avec des matériaux aussi agréables à l'œil qu'au toucher, d'élégantes surpiqûres ici et des assemblages précis et robuste. L'instrumentation numérique est joliment présentée et facile à piloter mais les infos écrites en petits caractères réclament une bonne vue. Uniquement livré sur notre haut de gamme, le grand écran multimédia de 15,6'' (12,8'' en série sur les autres modèles) n'est pas particulièrement complexe à utiliser, et plutôt lisible. En outre, la navigation fait confiance à Google Automotive. Hélas, la plupart des fonctions passent uniquement par son intermédiaire notamment le chauffage. La rançon d'un design épuré…