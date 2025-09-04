La BYD Seal 6 propose trois niveaux de finitions.

La gamme débute avec la finition Boost incluant peinture métallisée, projecteurs et feux arrière LED, jantes alliage 17'', essuie-glaces auto, sièges électriques, instrumentation numérique 8,8'' pouces, écran tactile multimédia 12,8'', quatre ports USB, radars et caméra de recul, et fonction Vehicle-to-Load. Le break ajoute forcément barres de toit longitudinales en aluminium, hayon motorisé et essuie-glace arrière.

Pour 3 190 € de plus, la Confort Lite ajoute la batterie de plus grande capacité, le chargeur embarqué AC plus rapide, le volant chauffant, les jantes alliage 18'', les vitres arrière surteintées, l'éclairage d’ambiance, le rétroviseur intérieur électrochromatique, le chargeur à induction pour smartphone, sièges chauffants et massants (à mémoire côté conducteur), le toit ouvrant panoramique ainsi qu’un système audio à huit haut-parleurs.

Enfin, la version Confort intègre, pour 1 000 € supplémentaires, le grand écran tactile central de 15,6''.