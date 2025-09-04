La BYD Seal 6 hybride couvre 90 km en électrique pour le prix d'une simple Golf, mais encore ?
3. Une BYD Seal 6 hybride forcément généreuse en équipements !
La BYD Seal 6 propose trois niveaux de finitions.
La gamme débute avec la finition Boost incluant peinture métallisée, projecteurs et feux arrière LED, jantes alliage 17'', essuie-glaces auto, sièges électriques, instrumentation numérique 8,8'' pouces, écran tactile multimédia 12,8'', quatre ports USB, radars et caméra de recul, et fonction Vehicle-to-Load. Le break ajoute forcément barres de toit longitudinales en aluminium, hayon motorisé et essuie-glace arrière.
Pour 3 190 € de plus, la Confort Lite ajoute la batterie de plus grande capacité, le chargeur embarqué AC plus rapide, le volant chauffant, les jantes alliage 18'', les vitres arrière surteintées, l'éclairage d’ambiance, le rétroviseur intérieur électrochromatique, le chargeur à induction pour smartphone, sièges chauffants et massants (à mémoire côté conducteur), le toit ouvrant panoramique ainsi qu’un système audio à huit haut-parleurs.
Enfin, la version Confort intègre, pour 1 000 € supplémentaires, le grand écran tactile central de 15,6''.
Le point techno : une des rares hybrides à proposer un système "V2L"
La Seal 6 utilise une batterie "Blade" Lithium-Fer-Phosphate (une marque de fabrique de BYD qui l'annonce sans métaux rares et ultrarésistante aux chocs) permettant l’utilisation de la fonctionnalité Vehicle to Load (V2L), comprenez l'alimentation d'équipements externes réclamant jusqu’à 3,3 kW tels qu'un compresseur ou… une machine à café. On pourra également trouver l'avantage de charger la batterie en heure creuse, et d'utiliser l'énergie en heure pleine.
Photos (18)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération