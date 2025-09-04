La BYD Seal 6 hybride couvre 90 km en électrique pour le prix d'une simple Golf, mais encore ?
6. Une hybridation qui pèse sur la fiche technique de la BYD Seal 6 et entraîne jusqu'à 810 € de malus…
|Données techniques
|BYD SEAL 6 DM-i TOURING
|Dimensions (L/l/H, mm)
|4 840 / 1 875 / 1 505
|Empattement (mm)
|2 790
|Poids en ordre de marche (kg)
|1 880
|Moteur thermique
|1.5 essence Atkinson
|Puissance max cumulée
|212 ch
|Puissance maxi thermique
|98 ch
|Puissance maxi électrique
|197 ch
|Capacité de batterie brute
|19 kWh
|Vitesse maximale (km/h)
|180 km/h
|Acceleration 0-100 km/h
|8s5
|Emissions de CO2 en cycle mixte
|38 g/km
|Volume du coffre banquette relevée/rabattue
|500 dm3 / 1 535 dm3
|Temps de recharge CA (15-100%)
|2.7 h
|Temps de recharge DC (30-80%)
|23 mn
Photos (18)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération