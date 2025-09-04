La concurrence : trop rare !

À l'ombre des SUV, les berlines familiales et leurs dérivés breaks se font rares, surtout en hybride rechargeable. Naturellement, on pourrait opposer la BYD Seal 6 à de grands modèles tels que la VW Passat ou la Skoda Superb, environ 10 000 € plus chers. Mais la Chinoise est bien moins habitable. En pratique, elle concurrence plutôt la Peugeot 308, moins spacieuse au niveau des jambes mais pas ridicule dans le compartiment à bagages, du moins en break SW, et la Seat Leon, plutôt bon marché et aux dimensions intérieures intéressantes dans l'absolu en modèle ST.

À retenir : convaincante à défaut d'être enthousiasmante…

La BYD Seal 6 est tentante : capable d'une belle autonomie en tout électrique et de se contenter de moins de 5 l/100 km sur route une fois la batterie déchargée, elle répondra aux attentes de nombreux automobilistes, notamment ceux qui peuvent se recharger à domicile et empruntent peu les grands axes (où elle se montre logiquement plus gourmande). En outre, elle apparaît sérieusement construite, assez vaste et généreuse en équipements sans pour autant exploser le budget. Reste à accepter un amortissement perfectible, une insonorisation mince et un comportement routier peu enthousiasmant, à l'image de son design consensuel.

Caradisiac a aimé :

Autonomie électrique sur route

Sobriété en mode hybride sur route

Comportement serein

Fabrication sérieuse

Prix/Equipement

Caradisiac n'a pas aimé :