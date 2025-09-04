Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Byd Seal

Essai

La BYD Seal 6 hybride couvre 90 km en électrique pour le prix d'une simple Golf, mais encore ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

0  

4. La BYD 6 hybrides concurrence surtout les breaks compacts, et dignement… 

 

La BYD Seal 6 hybride couvre 90 km en électrique pour le prix d'une simple Golf, mais encore ?

La concurrence : trop rare !

À l'ombre des SUV, les berlines familiales et leurs dérivés breaks se font rares, surtout en hybride rechargeable. Naturellement, on pourrait opposer la BYD Seal 6 à de grands modèles tels que la VW Passat ou la Skoda Superb, environ 10 000 € plus chers. Mais la Chinoise est bien moins habitable. En pratique, elle concurrence plutôt la Peugeot 308, moins spacieuse au niveau des jambes mais pas ridicule dans le compartiment à bagages, du moins en break SW, et la Seat Leon, plutôt bon marché et aux dimensions intérieures intéressantes dans l'absolu en modèle ST

À retenir : convaincante à défaut d'être enthousiasmante…

La BYD Seal 6 est tentante : capable d'une belle autonomie en tout électrique et de se contenter de moins de 5 l/100 km sur route une fois la batterie déchargée, elle répondra aux attentes de nombreux automobilistes, notamment ceux qui peuvent se recharger à domicile et empruntent peu les grands axes (où elle se montre logiquement plus gourmande). En outre, elle apparaît sérieusement construite, assez vaste et généreuse en équipements sans pour autant exploser le budget. Reste à accepter un amortissement perfectible, une insonorisation mince et un comportement routier peu enthousiasmant, à l'image de son design consensuel. 

Caradisiac a aimé :

  • Autonomie électrique sur route
  • Sobriété en mode hybride sur route
  • Comportement serein
  • Fabrication sérieuse
  • Prix/Equipement

 

Caradisiac n'a pas aimé : 

  • Consommation à 130 km/h
  • Amortissement perfectible
  • Bruits d'air et de roulement
  • Poids sur le mouillé
  • Ergonomie trop tactile
