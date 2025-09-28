La Polestar 2 arrive tard mais avance de sacrés arguments

En bref Jusqu’à 659 km d’autonomie Jusqu’à 476 ch Dès 46 800 €

Une histoire de logos. DS a estimé que celui de Polestar ressemblait trop au sien puis obtenu que la marque suédoise ne commercialise pas ses modèles en France. Un arrangement a été trouvé, et avec cinq ans de retard, les voici qui arrivent ! Fait amusant, tout comme DS pour Citroën (ou Cupra pour Seat), Polestar désignait des Volvo spéciales, sportives en l’occurrence, et cette dénomination est devenue une marque à part entière.

Membre du groupe chinois Geely, Polestar est sise en Suède, à Göteborg, à côté de chez Volvo, mais dispose de ses propres locaux. Elle propose toute une gamme de voitures électriques, fabriquées dans l’Empire du milieu, à Taizhou, le but étant de les fabriquer en Slovaquie dès 2028. Le modèle le plus ancien est la 2, présentée en 2019 et commercialisée dès 2020. Cette berline à deux volumes et demi (4,60 m de long), qui se veut dynamique, s’établit sur la plate-forme CMA, également utilisée sur les Volvo XC40 et… Lynk &Co 02, notamment.

Cinq ans, mais de grosses évolutions

Nous nous sommes rendus au siège de Polestar pour essayer la Polestar 2 dans sa version 82 kWh, ou Long Range Single Motor. Dessinée en sobriété, cette berline masque sa calandre depuis le restylage de 2023, et pour 2025, se pare de nouvelles jantes. Le fait d’éviter la surcharge de détails lui permet de ne pas vieillir, même s’il serait vain de trouver une quelconque trace d’audace dans sa ligne.

Il en va de même dans l’habitacle, épuré, mais conservant un combiné d’instruments, au contraire de la Tesla Model 3.

À l’avant, bonne nouvelle, les sièges sont remarquables. Dossier au maintien idéal, assise extensible, renforts latéraux judicieux, on s’y trouve d’emblée parfaitement à l’aise ! La position de conduite s’avère impeccable, mais l’ergonomie du tableau de bord ? Hélas, Polestar a cédé à cette détestable mode consistant à supprimer pratiquement tous les boutons de commande : il faut passer par l’écran central pour à peu près tout, notamment le réglage de la clim. Sur le volant, on trouve tout de même des touches pour le régulateur de vitesse et la sono, mais elles sont de type dit logique, donc demandent un apprentissage…

À l’arrière, les passagers disposent d’une place convenable pour les jambes, mais les grands seront gênés par le manque de garde au toit. En tout cas, la banquette procure un confort certain. Pour sa part, le coffre se contente d’un volume très moyen, que ce soit avec les dossiers en place (407 l) ou rabattus (1 097 l). Des valeurs dignes d’une compacte, mais la Polestar dispose d’un coffre frontal de 42 l. Toujours bon à prendre