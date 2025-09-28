Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La Polestar 2 arrive tard mais avance de sacrés arguments

Stéphane Schlesinger

3. Une dotation de série unique pour toutes les Polestar 2

 

Quelle que soit la version, la Polestar 2 propose le même équipement, intéressant quand il s’agit de la version de base (46 900 €), voire la Long Range (49 800 €), moins quand on parle de la Dual Motor (54 800 €), même si les prix n’ont rien d’excessif. De série, elle offre la clim auto bizone programmable, les sièges avant à réglages électriques, l’écran central tactile (11,2 pouces) avec système d’exploitation Android et applis Google (dont la navigation), la sono de 250 watts, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, le hayon motorisé, ou encore la recharge de smartphone par induction. Cela dit, la réplication de smartphone se fait de façon filaire uniquement, alors que le câble de recharge à domicile et la pompe à chaleur restent en supplément.

Le pack Performance (5 000 €), disponible sur la Dual Motor, porte la puissance à 476 ch, ajoute les amortisseurs Öhlins, les gros freins pincés par des étriers Brembo à quatre pistons, voire les jantes de 20 montées sur des pneus majorés.

Le point techno

Étonnamment, les aides à la conduite avancées demeurent en supplément. Ainsi, si l’on veut bénéficier du centrage sur la voie, il faut opter pour le Pack Pilot (2 200 €) incluant aussi la caméra à 360°, la surveillance des angles morts, l’arrêt automatique en cas d’urgence, ou encore les rétros extérieurs à obscurcissement automatique.

 

 

 

 

 

 

